Hannover

Er gehört zu einer jungen Generation von Comedians. Die NP sprach mit Khalif Bounouar (29) über das aktuelle Programm von „ RebellComedy“.



Herr Bounouar, wie viel Spaß macht es Ihnen, Witze über Ausländer zu machen – und zu wissen, keiner kann einem was?

Ich mache Witze über alle, auch über Tiere. Witze machen nun mal Spaß. Aber bevor ich Witze über andere Ausländer, Deutsche oder Eskimos mache, mache ich welche über mich. Weil dann habe ich mir selbst erst mal einen reingewürgt (lacht). Wer austeilt, muss auch einstecken können.

Und womit würgen Sie sich einen rein?

Ist ein alter Witz: Nämlich, dass ich halb Marokkaner und halb Algerier bin und mich deshalb selbst hasse. Die beiden Länder pflegen ja nicht gerade die besten diplomatischen Beziehungen.

Welche Nation nehmen Sie sich eigentlich am liebsten vor?

Vor allem die, aus der meine Eltern stammen – Marokko und Algerien. In Deutschland leben nur nicht so viele Algerier, deshalb habe ich da nicht so viele Referenzen. Ich spreche über Türken, Inder, Russen, halt über alle Nationen, die mir im Alttag begegnen – den Italiener aus dem italienischen Restaurant, der gar keiner ist, sondern Iraker. Ich kann ja nicht über Chilenen sprechen, ich kenne nämlich keine. Das bringt nichts.

Und mit welcher hatten Sie schon den meisten Ärger? Gibt es Hassmails?

Die bekomme ich tatsächlich sehr selten. Und wenn, dann weniger von Migrantenkindern, sondern eher aus dem rechten deutschen Flügel.

Wann ist Ihnen zuletzt jemand fremdenfeindlich begegnet?

Manche Sachen bekomme ich gar nicht mit, weil es unterschwellig passiert. Neulich im Schwimmbad gab es so eine Situation. Wobei die nicht fremdenfeindlich war. Es passierte ganz einfach.

Nämlich was?

Es wurde einem Person mit türkischem Namen ausgerufen. Um uns – einem Griechen, einem Marokkaner und mir – waren nur Natur-Deutsche. Und die haben uns alle angeguckt. Und ich sagte nur: „Ey, warum guckt ihr uns denn jetzt an?“ (lacht). Ich konnte gleich deren Gedanken lesen, einer von uns muss es sein. Das meine ich. Das ist nicht fremdenfeindlich. Das ist unterschwelliger Rassismus. Aber nicht schlimm, Vorurteile gibt‘s immer.

Mit welchen haben Sie zu tun?

Es gibt verdammt viele. Dass Marokkaner immer zu spät kommen, Deutsche immer pünktlich sind, solche Standardsachen. Die bestätigen sich in meinem Freundeskreis aber durchaus.

Wer lacht eigentlich mehr – Deutsche oder Ausländer?

Weder noch. Es hat mehr etwas mit dem Alter zu tun als mit der Herkunft. Bei Älteren sind es ganz klar eher die Nicht-Deutschen als Deutsche. Dass liegt daran, dass der Deutsche eher darauf bedacht ist, Haltung zu wahren. Der 60-jährige Helmut wird nicht gleich so laut loslachen, dass man die Backenzähne sieht. Er denkt vielleicht, dass sein Enkel ihn dann nicht mehr ernst nimmt. Der ältere Deutsche reißt sich zusammen, sagt, das gehört sich jetzt nicht.

Und die Jüngeren?

Die sind anders aufgewachsen, sowohl der 26-jährige Kevin als auch der 29-jährige Khalid. Wenn die einen Comedyfilm im Kino gucken, dann gibt es keine Scheu beim Lachen. Kann aber gut sein, dass das beim 60-jährigen Helmut früher auch so gewesen ist.

Wie und wann haben Sie bemerkt, dass Sie lustig sind und Leute zum Lachen bringen?

Vor Kurzem habe ich in die Abschlusszeitung der zehnten Klasse geguckt und da stand: „Unser Klassenclown Khalid Bounouar“. Damals war mir das aber gar nicht so bewusst, ich habe andere Sachen gemacht: Tanzen, Musik, Theater.

Und sogar Gedichte geschrieben. Wann eigentlich zuletzt?

(Lacht) Dass Sie das wissen. Zuletzt im Dezember als ich an einer Gesamtschule unterrichtet habe. Und zum Abschluss mussten Schüler ein Gedicht schreiben und vortragen – ich auch.

Was unterrichten Sie denn?

Poesie und Lyrik in Workshops und diversen Schulprojekten. Es geht aber nicht darum, möglichst viele Fremdworte einzubauen und wie Goethe und Schiller zu schreiben. Mir geht es darum, die Schüler überhaupt zum Schreiben zu bringen. Das, was in ihren Herzen ist, auf Papier zu bringen.

Sie kommen mit dem Programm „Ausländer Raus! – Aus dem Zoo“ nach Hannover. Was ist das für ein Programm?

Es ist ein provokanter Titel, der mit Vorurteilen spielt und die Leute aufwecken soll. Was wir meinen ist, dass der Zoo ein Theater ist. Der Löwe, der da ist, will alle Löwen repräsentieren. Die Giraffe genauso. In der deutschen Comedyszene ist es ähnlich. Es gibt Künstler, die alle Türken sein wollen, Holländer, Italiener. Und dann machen sie sich noch mehr zum Affen, in dem sie ihre eigene Nation bloßstellen. Wir machen das nicht, wir sind die neue Genartion der Comedy mit Migrationshintergrund.

Sie haben in Hannover schon gespielt. Was wissen Sie von der Stadt?

Dass ihr in Relation zur Bevölkerung die meisten Shisha-Bars habt (lacht). Das wird mir immer wieder erzählt, damit wird regelrecht geprahlt. Ansonsten bin ich gerne in Hannover, da ist immer geile Stimmung.

Khalid Bounouar kommt mit seinen sieben Mitstreitern von „ RebellComedy“ am 2. April um 20 Uhr in die Swiss-Life-Hall. Tickets kosten zwischen 37,90 und 58,90 Euro.

Von Mirjana Cvjetkovic