Hochzeit

Prinz Christian von Hannover hat in Peru geheiratet

Christian Prinz von Hannover und seine Frau Alessandra de Osma haben sich in Perus Hauptstadt Lima das Ja-Wort gegeben. Nachdem das Paar bereits im November vergangenen Jahres standesamtlich in London geheiratet hatte, folgte am Freitag die kirchliche Trauung in der Basilika San Pedro im historischen Zentrum von Lima.