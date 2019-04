Hannover

Zuhören, nachfragen, lächeln, Hände schütteln – Prinz Carl Philip (39) hat am Montagnachmittag seinen ersten Mini-Marathon auf dem Messegelände schon mal gut hinter sich gebracht. Und genauso unaufgeregt, wie sich der Vierte in der schwedischen Thronfolge am „Sweden Co-Lab Pavilion“ in Halle 27 präsentierte, erläuterten ihm Unternehmer ganz entspannt, was sie so Spannendes produzieren.

Mit einem freundlichen, typisch schwedischen „Hej!“ wurde der Tross um den Prinzen begrüßt. Zuerst hörte der sich einen Vortrag der Firma Kinnarps an, Manager Peter Knecht erzählte, wie wichtig es ist, sich an einem Arbeitsplatz wohlzufühlen und dass sich Unternehmen auf unterschiedliche Generationen und auf unterschiedliche Bedürfnisse einstellen sollten: „Ein 70-Jähriger, der die Beatles mag, hört nicht unbedingt Musik von Rihanna.“ Ein paar Beispiele hatte der Büroeinrichtungsspezialist beim Rundgang auch parat: Multi-flexibel sollten die Möbel heutzutage sein, nutzbar fürs Büro, umwandelbar für zu Hause.

Zur Galerie Die NP hat Prinz Carl Philip bei seinem Rundgang auf dem Messegelände begleitet – hier sind die besten Bilder.

Und während es anfangs überhaupt kein Bohei um den adligen Besuch gab, wurde die Menschentraube aus Journalisten und Messebesuchern nur etwas größer – eigentlich ungewöhnlich für so einen Besuch dieser Art. Der hatte sich für seinen Deutschland-Trip auch richtig schön in Schale geworfen: königsblauer Anzug mit gemusterter Krawatte, das weiße Hemd an den Ärmeln mit silbernen Manschettenknöpfen zusammengehalten, das Lächeln umrahmt vom gewohnten Sieben-Tage-Bart – so geht ein royaler Auftritt heute. Seine Frau Sofia (34) hatte er nicht mitgebracht, auch die beiden Söhne Prinz Alexander (2) und dessen Brüderchen Gabriel (1) waren zu Hause geblieben – schade eigentlich. Dafür an Carl Philips Seite: Anna Liberg, Handelsbeauftragte Schwedens in Deutschland, und Per Thöresson (56), schwedischer Botschafter in Berlin. Am Hightech-Stand zog sich Carl Philip eine sogenannte Virtual-Reality-Brille auf, tauchte für einige Minuten in die komplett digitale Welt ab, ehe er sich weitere Roboter und innovative Technik anschaute und erläutern ließ. Erst nach anderthalb Stunden war Schluss. Apropos: Der gebürtige Stockholmer war mit 90 Minuten Verspätung in Langenhagen gelandet, seine Maschine berührte statt wie geplant um 12.05 Uhr erst um 13.30 Uhr deutschen Boden.

Auf dem Messegelände schlüpfte er zum Abschluss noch in eine dicke, warme Winterjacke, schaute sich in dem „Cold-Lab“-Container, der auf Minus sechs Grad runtergekühlt ist, ohne Öffentlichkeit ein dreiminütiges Video an. Kurz vor 18 Uhr verabschiedete sich der Prinz, heute kommt er aber wieder: Am Nachmittag steht erneut ein anderthalbstündiger Rundgang über die Hannover Messe an. Lange Ausschlafen ist im Fünf-Sterne-Haus Luisenhof aber nicht – schon um neun Uhr will Carl Philip das VW-Werk in Wolfsburg besichtigen.

Und wie ist er denn eigentlich so, der Sohn von König Carl Gustav (72) und Königin Silvia von Schweden (75)? „Na, ganz normal, so wie Du und ich“, sagte Steffen Wagner (65), Chauffeur der schwedischen Botschaft in Berlin, lachend der NP. Er ist für die gesamte Zeit des Prinzenbesuchs dessen Fahrer. Dann stieg Seine Königliche Hoheit auch schon wieder auf die Rückbank des schwarzen Volvo ein, der Wagen rauschte davon.

Es ging in zurück in die City: Im „Zeitfür“, dem Restaurant im Landtag, saß der 39-Jährige am Abend mit ein paar Leuten zusammen, am Dienstagabend steht ein festlicher Gala-Abend im Schloss Herrenhausen an. Ruhiger wird es auch nicht: Carl Philip ist nämlich der Stargast eines wirtschaftlichen schwedisch-deutschen Partnerabends. Demnach bleibt Prinz Carl Philip also bis Donnerstag in der Stadt – hej, warum auch nicht, ist ja schließlich schön bei uns.

Von MIrjana Cvjetkovic