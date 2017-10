VERSTEHEN SICH: Andora (links) und Harald Layenberger.

© privat

Kunst

Pop-Art-Künstler Andora: Seine Rettung ist die Provinz

Seine Bilder waren immer noch bunt, sein Leben aber grau: Pop-Art-Künstler Andora (59) steckte in der Krise. Der Rettungsanker: Unternehmer Harald Layenberger (60) holte den schrägen Künstler in die pfälzische Provinz, stellte ihm in seiner Firma ein Atelier zur Verfügung. Der NP erzählten die beiden Männer, wie es zu der ungewöhnlichen Kooperation – und einer Freundschaft kam.