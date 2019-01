Hannover

Als sich Norma Popinska (25) am frühen Nachmittag mit der NP trifft, hat sie schon viereinhalb Stunden geübt, am heimischen Flügel in Anderten gesessen und Werke von Komponisten wie Bach, Haydn, Liszt, Chopin und Liebermann gespielt. Derzeit dreht es sich im Leben der jungen Pianistin um kaum etwas Anderes: Bis zu ihrem Bachelor-Abschlusskonzert – sie studiert an der Musikhochschule im Hauptfach Klavier – am 9. Februar ist schließlich es nicht mehr lang hin.

„Seit gut einem Jahr bereite ich mich vor – und nach einer Stunde ist dann alles vorbei.“ Die junge Frau mit den grünen Augen lacht: „Das ist halt so.“ Schon seit ihrem sechsten Lebensjahr spielt Popinska Klavier. Dass sie die Musik eines Tages zu ihrem Beruf machen wird, hätte sie eine Zeit lang selbst nicht gedacht, „zwischenzeitlich war es mir einfach auch zu anstrengend“, gesteht sie bei einem Cappuccino im Café Grauwinkel in der Oststadt. Während sie als Mädchen sehr diszipliniert geübt und geübt hat, haben ihre Schulkameraden nach dem Erledigen der Hausaufgaben unbekümmert auf dem Spielplatz getobt, „dafür habe ich sie schon bewundert.“

Erst als sich nach dem Abitur für sie Frage auftat, was sie beruflich machen möchte, hat sie sich schließlich bewusst und aus freien Stücken für die Musik entschieden, „außerdem hatte ich gar keinen Plan B in petto.“ Schon seit klein auf galt die Tochter eines Opernsängers – Marek Popinski (65) gehörte bis zum vergangenen Jahr zum Ensemble der Staatsoper Hannover – und einer Pianistin, Ewa Rzeźniczek Popinska (63), als besonders talentiert, ihr selbst war das gar nicht so bewusst: „Es wurde mir wirklich in die Wiege gelegt.“

In ihrer Familie dreht sich seit jeher vieles um die Musik, ihr Großvater Henryk Rzeźniczek war erfolgreicher polnischer Saxofonist, spielte weltweit mit internationalen Stars wie Marlene Dietrich († 90), Frank Sinatra († 82), Tina Turner (79) und Cliff Richard (78) zusammen. Popinskas Mutter Ewa war es wichtig, dass eines ihrer Kinder – die ältere Tochter Zuzu Birkhof (36) ist erfolgreiche Fotografin geworden – die Familientradition fortsetzt, „sie ist bis heute meine Mentorin“, sagt die 25-Jährige über die mütterliche Unterstützung. Doch im Gegensatz zur Frau Mama studiert Norma Popinska nicht komplett künstlerisch: „Ich bin nicht ganz so für die Bühne geschaffen, lehre und teile mein Wissen einfach zu gerne.“ Ihre Ausbildung ist somit auch pädagogisch, Arbeit mit Kindern bereitet ihr besonderen Spaß. Seit November führt die 25-Jährige ein Projekt (gehört auch zum Abschluss, statt schriftlicher Arbeit) in Kooperation mit der Musikschule der Stadt Hannover, in dem Kinder zeitgenössische Spieltechniken am Klavier ausprobieren können. Anhand der Oper Hänsel und Gretel entwickeln die Kids Klänge zur Geschichte: „Es ist spannend zu entdecken, wie man eine Stimmung musikalisch darstellen kann.“

Doch zunächst wird es am 9. Februar spannend, wenn Popinska um 18.30 Uhr im Kammermusiksaal an der Plathnerstraße 35 die Kommission der Hochschule von ihrer Leistung überzeugen muss. Kleiner Tipp: Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt frei.

Mirjana Cvjetkovic