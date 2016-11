TOLLES ENSEMBLE: Nadolny mit den Kollegen Andreas Werth, Michael Schanze, Werner H. Schuster (von links).© Peter Bocklage

| Mirjana Cvjetkovic

Porträt

Petra Nadolnys sechs Gesichter

Sie schlüpft gerne in verschiedene Rollen: „Switch Reloaded“-Star Petra Nadolny (56) hat in der Komödie „Ein Herz aus Schokolade“ im Theater am Aegi ab Donnerstag viel zu tun - sie spielt sechs Frauen!