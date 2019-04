Hannover

Rotes Hähnchen-Mango-Curry in gebackenem Kürbisring mit gewokten Kaiserschoten. Gebackene Curry-Süßkartoffel mit Hähnchen-Pak-Choi-Pfanne. Chili- Garnelen auf Tomaten-Romana-Salat mit Avocado und Oliven. Wenn Sven Blankenberg (38) Bilder eines seiner leckeren Gerichte auf seiner Facebookseite postet, flippt die Social-Media-Gemeinde aus, will mitessen, fragt nach den Rezepten. „Die habe ich doch immer gleich nach dem Kochen vergessen“, sagt er und lacht.

Hat Blankenberg garantiert nicht. Denn: Der Personaltrainer ist ausgebildeter Koch, er dürfte ganz genau wissen, was er sich da Schönes zubereitet. „Ich habe tatsächlich schon sämtliche Ernährungsformen ausprobiert“, erzählt der 38-Jährige im Gespräch mit der NP. Er hat sich vegan ernährt, mag aber Fleisch und Fisch viel zu sehr, um dauerhaft darauf zu verzichten. In der Tat isst er deutlich mehr pflanzliche Produkte als früher, sieht zu, wenig Kohlenhydrate und Zucker zu sich zu nehmen. „Verteufeln will ich gar nichts, mich aber bewusst ernähren.“

Mit gesunden Low-Carb-Gerichten wie diesen hält sich Sven Blankenberg fit – und die Facebookgemeinde auf Trab.

Sport von Anfang an

Seinen durchtrainierten Körper hat er aber nicht nur seinen Kochkünsten zu verdanken. Der Mann mit den mächtigen Muckis treibt Sport, seitdem er denken kann. Fußball, Leichtathletik, Tischtennis, Volleyball – seit seinem vierten Lebensjahr bewegt er sich durch die Disziplinen. Die Idee, sich beruflich mit dem Thema Fitness zu beschäftigen, kam aber erst später. Zunächst wurde er Soldat.

AUSLANDSEINSATZ: Während seiner Bundeswehrzeit war Sven Blankenberg auch in Afghanistan stationiert. Quelle: Sven Blankenberg

„Das liegt in der Familie“, erläutert Blankenberg, „meine ganze Familie war uniformiert: Mein Vater war Soldat, mein Opa war Soldat und später Kriegsgefangener, mein Urgroßvater gehörte zur königlichen Leibgarde von Kaiser Wilhelm. Und außerdem hatte ich immer schon den Drang, etwas zu verändern.“ Für zwölf Jahre ließ er sich verpflichten, er war Feldjäger, kam im Zuge dessen im Jahr 2002 nach Hannover. Er absolvierte fünf Auslandseinsätze, verbrachte mehrere Monate in Afghanistan, in Bosnien und Herzegowina, im Kosovo. In dieser Zeit wurde ihm bewusst, „wie wichtig mir der Sport ist“. Noch während der Bundeswehrzeit („Ich war Soldat durch und durch, freue mich immer noch, wenn ich auf alte Kameraden treffe. Sie waren die Lebensversicherung neben mir“) absolviert er eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann – der Grundstein für seinen heutigen Beruf war also gelegt. „Trainerstunden und Ernährung“ sollten sein Steckenpferd werden. Und: die Gesundheit – „denn was bringen dir breite Schultern, wenn du einen Bandscheibenvorfall bekommst.“

Richtige Haltung und korrektes Training

Blankenberg weiß, wie schmerzhaft diese Erkrankung sein kann, ihn erwischte es selbst vor zwölf Jahren. „Fehlbelastung, Fehlbewegung, schwere Ausrüstung“, stellte er rasch als Ursache fest. Deswegen ist ihm richtige Haltung und korrektes Training wichtig: „Ich verbessere und optimiere jeden Millimeter“, so Blankenberg. Er betreut seine Kunden ganz individuell in einem eigenen Raum im Bothfelder Daily Fitness Studio an der Sutelstraße, hauptsächlich in funktionellem Training, Slashpipe (ein mit Flüssigkeit gefülltes Rohr) und STX (Training mit Schlingen). Hier ist er als Personal Trainer für die Region Hannover des bundesweit agierenden Fit-Teams tätig.

Die richtige Haltung ist wichtig. Quelle: Frank Wilde

Von der Hausfrau bis zum Athleten

Und wer kommt da so zum Schwitzen? „Von der Hausfrau bis zum Topathleten eigentlich alle“, sagt er und lacht. Mit einer 82-jährigen Seniorin trainiert er sogar am Rollator: „Es ist auch toll zu sehen, wie kleine Fortschritte erzielt werden.“ Die Gründe für Trainingsstunden bei ihm sind vielfältig: Gelenkprobleme, Stressabbau, Rückenleiden, Haltungsschäden, Krebserkrankungen, Wiederaufbau ...

Mit etwas Glück rückt er auch irgendwann die Rezepte für die Gerichte raus, die so toll aussehen, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft. „Lebensmittelkunde ist meine Herzensangelegenheit, seit ich meiner Oma und meiner Mutter als kleiner Junge beim Kochen zugeguckt habe. Man kann aus wenigen Zutaten wirklich tolle Sachen machen.“ Mal schauen, was er als nächstes bei Facebook postet.

Von Mirjana Cvjetkovic