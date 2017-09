Am Platz der Göttinger Sieben: Patrick Bach bei seinem Bummel durch Hannover – der Schauspieler tritt vom 5. bis 7. Oktober im Theater am Aegi auf.

© Rainer Dröse

Leute

Patrick Bach macht Theater in Hannover

Er war umschwärmter Kinderstar und der ultimative Mädchenschwarm der 80er Jahre – aber auch heute ist Patrick Bach (49) noch in zahlreichen TV-Rollen zu sehen. Nun traut sich der „Silas“-Darsteller auf die Theaterbühne, spielt im Theater am Aegi in dem Gastspiel „Frühschicht bei Tiffany“ mit. Die NP begleitete den Schauspieler bei einem Bummel durch Hannover.