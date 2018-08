Hannover

Wenn dieser Mann lacht, dann glitzern nicht nur die Augen, dann lacht das ganze Gesicht mit. Manchmal hüpft dann rechts sein schmaler Piratenzopf auf und ab und in diesen Momenten ist dieses Lachen erst recht ansteckend. Dann erklärt dieser Mann mit einem Grinsen, wo er wann, wie und warum einen Menschen töten ließ.

Grausam klingt das nicht. Was womöglich auch daran liegt, dass Klaus-Peter Wolf (64) nur böse Menschen morden lässt.

Auf Langeoog lässt Wolf zwei Typen abmurksen

Der durch und durch bodenständige Autor erzählt so etwas gern – etwa auf Radtouren mit Journalisten auf der Insel Langeoog, wo er bisher schon zwei üble Typen abmurksen ließ. Und er erzählt so etwas in seinen Kriminalromanen, deren Auflage gerade an der sechsten Million kratzt. Genauer: nur die Ostfriesenkrimis. Mit seinen Kinder- und Jugendbüchern und übrigen Romanen, die er bereits als junger Mann geschrieben hat, dürfte er eine Auflage von elf Millionen erreicht haben. Und dann sind da noch die zauberhaften Kinderbücher, die Klaus-Peter Wolf gemeinsam mit seiner Ehefrau Bettina Göschl (51) schreibt.

Ein hochproduktives Paar. Das sich nicht nur beim Arbeiten auf Augenhöhe begegnet, sondern wie ein Team, dessen Beziehung von tiefem, sehr tiefem Verständnis geprägt ist. „Zeitweise hatte ich das Gefühl, Bettina ist die weibliche Ausgabe von mir“, sagt Klaus-Peter Wolf.

Seine Frau Bettina Göschl lernt er in der Trauma-Therapie kennen

1998 lernten die beiden sich kennen – in der Psychotherapie. In einer Psychodrama-Gruppe, in der mit Hilfe von Rollenspielen Traumata nachvollzogen und möglichst überwunden werden. Ein semibekannter Schriftsteller und eine damals ausgebrannte Erzieherin. Was war eigentlich zuerst da: Verständnis oder die Liebe? „So wie wir uns begegnet sind, war zunächst ein großes Verständnis füreinander da“, erzählt Wolf. Weil es ähnliche familiäre Hintergründe gab. Wie dieser: Wenn die Eltern oder ein Elternteil säuft, dann leiden Kinder. Dann widerfahren Jungen und Mädchen Dinge, die sie nicht erleben sollten. Ähnliche Kindheitserfahrungen haben Klaus-Peter Wolf und Bettina Göschl schnell zusammengeschmiedet.

„Wir haben uns fast blind verstanden, da war so eine Seelennähe und das war so wunderbar, dass ich das erst einmal genießen wollte – ohne Beziehungsstress“, sagt Bettina Göschl. Nach dem „erst einmal“ kam das „weiter“. „Lebensmenschen“ sind die beiden nun seit 17 Jahren füreinander.

Das sind die Parallelen zwischen Autoren und Kommissarin

Und das merkt man. Auch in den Ostfriesenkrimis („Ostfriesenfluch“), in denen die Kommissarin Ann-Kathrin Klaasen das Alter Ego gleich zweier Menschen ist: Klaus-Peter Wolf und Bettina Göschl. „Ann-Kathrin Klaasen sammelt Bilderbücher wie Bettina“, erklärt Wolf. „Und sie agiert, wie Bettina – oder ich – agieren würde.“ Das wird auch durchgesprochen und auch mal durchgespielt.

TATORT KÜSTE: Kommissarin Ann-Kathrin Klaasen ermittelt in Ostfriesland. Quelle: Verlag

Zwei Bücher pro Jahr schreibt er, dazu kommen die Kinder- und Jugendbücher, die beide gemeinsam produzieren. Bettina Göschl ist zudem Liedermacherin, was ein harmonisches und zuweilen auch lustiges Zusammenspiel während der Ostfriesenkrimi-Lesungen ergibt. Die Produktivität war schon immer enorm bei Wolf, der Erfolg zog nicht auf gleicher Spur mit. „Ein vierzigjähriges Autorenleben ist nicht nur voller Höhepunkte“, sagt Klaus-Peter Wolf. „Ich habe nicht vergessen, wie es ist, wenn die Bank dir die Kontokarte sperrt, wenn du deine Miete nicht zahlen kannst und wenn du nicht weißt, wie du zu deiner Lesung kommen sollst, weil du kein Geld für ein Bahnticket hast.“

In die Wahrnehmung der Öffentlichkeit begann Wolf sich 1989 mit dem Roman „Traumfrau“ zu schreiben. Es folgten eine große „Spiegel“-Geschichte, Einladungen bei RTL auf den „heißen Stuhl“ („ich habe dann auch die Krawall-Shows mitgemacht“) und dann kamen auch immer mal wieder Schecks aus Spanien oder China, wo seine Kinderbücher besser verkauft wurden als in Deutschland. „Es hieß, ich treffe den chinesischen Humor auf den Punkt.“ Der Autor gluckst. „Ich war noch nie in China, ich weiß nicht, was die für einen Humor haben. Aber die Honorare waren gut.“

Als Wolf seine Bettina kennenlernte, „habe ich viele Spielfilme gemacht, zum Teil drei pro Jahr“. Gemacht, also geschrieben, hat er die Drehbücher für bekannte Filme wie „Ein tödliches Wochenende“, „Svens Geheimnis“, viele Folgen von „Polizeiruf 110“ und auch „Tatort“. „Von Drehbuchautoren kennt jeder die Geschichte, weil er sie abends gesehen hat, aber keiner kennt die Namen und die Gesichter dazu. Bei den Ostfriesenkrimis ist es umgekehrt.“

FRÖHLICHES PAAR: Dabei lernten sich Klaus-Peter Wolf und Bettina Göschl in der Psychotherapie kennen. Quelle: Holger Bloem

Wer übrigens meint, seine Ostfriesenkrimis seien seichte, kurzweilige Regionalliteratur, der irrt. „In 14 Jahren Psychodrama habe ich viele Menschen an die traumatisierenden Abbruchstellen ihres Lebens begleitet und bin da in verschiedene Rollen gegangen.“ Das sei für einen Schriftsteller natürlich unglaublich wertvoll. „Ich habe auch den bösen, missbrauchenden, misshandelnden Vater als Rolle gespielt. Das musste ich ja, um jemanden durch sein Trauma zu helfen.“ Diese vielen negativen Rollen würden ihm beim Schreiben enorm helfen.

In Krimis will Klaus-Peter Wolf auch Politik thematisieren

In „Ostfriesenblut“ werden Rentner ermordet, die einst in Kinderheimen kleine Mädchen und Jungen gequält haben, in der neuen Reihe um den psychopathischen Serienkiller Dr. Sommerfeldt („Totenstille im Watt“, „Totentanz am Strand“) greift sich der 64-Jährige Frauenschänder. Den politisch und sehr sozial denkenden Menschen Klaus-Peter Wolf, der auch ehrenamtlich etwa für ein Hospiz in Norden tätig ist, treibt vieles um, was er in Romanen verarbeitet. „Da sind Krimis nicht die schlechteste Wahl.“

