Hannover

Was kommt dabei raus, wenn zwei alte Freunde „bei Käsebrot und einer Tasse Tee“ zusammensitzen und etwas aushecken? Musiker Ossy Pfeiffer (49) und „Kaufhaus König“-Chef Wolfgang Grieger (57) laden am 7. März ab 20 Uhr zum ersten „Kiez-Talk“ ein. Der Mittelpunkt der Welt ist die List, die Auftakt-Gäste stammen alle aus dem Viertel. „Es gibt coole Menschen hier“, betont Pfeiffer.

Zwei Moderatoren, drei Gäste

Grieger veranstaltet im Foyer seines „Kaufhaus König“ in einem Hinterhof an der Lister Meile regelmäßig Comedy und Konzerte. „Ich sehe es als einen Ort der Begegnung“ – auch während der täglichen Öffnungszeiten. Am 7. März werden sich hier drei Männer aus ganz unterschiedlichen Bereichen begegnen: Der SPD-Landtagsabgeordnete Alptekin Kirci (48) hat gerade um die Ecke ein Bürgerbüro eröffnet, Buchhändler Dirk Eberitzsch (54) kennt die Einzelhandels-Lage auf der Lister Meile, Beatboxer Peter Wehrmann (51) steht mit seiner Kunst im Guiness-Buch der Rekorde. „Eine interessante Mischung“, findet Ossy Pfeiffer.

Wer gewinnt beim Kopfrechnen?

Der Musiker sieht die Talk-Runde (immer am ersten Donnerstag im Monat) auch als Mission: „Wir sollten uns mehr umeinander kümmern, mehr kommunizieren – dann wird die Welt ein besserer Ort.“ Unterhaltsam wird der Abend garantiert. Grieger will sich auch eine Aufgabe für das Publikum ausdenken, die drei Gäste werden zum Wettbewerb in Kopfrechnen oder Dosenwerfen aufgefordert.

Am 7. März ab 20 Uhr im „Kaufhaus König“ (Lister Meile 35a), der Eintritt kostet acht Euro. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Weitere Termine am 4. April und am 2. Mai.

Von Andrea Tratner