17 PUNKTE: Benjamin Gallein (Mitte), Nico Kuckenburg und Robert Awakjan aus der „Olen Deele“ freuen sich.© Frank Wilde

| Andrea Tratner

Porträt

„Ole Deele“ holt 17 Punkte beim Gault Millau

Das Telefon stand gestern Abend nicht mehr still in der „Olen Deele“ in Großburgwedel - dabei war gestern Ruhetag. Doch viele Fans des mit einem Michelin-Stern dekorierten Lokals wollten gratulieren: Küchenchef Benjamin Gallein (30) und sein Team wurden vom Restaurantführer Gault Millau mit 17 (von 20 möglichen) Punkten ausgezeichnet.