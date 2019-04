Hannover

Was Kennern seiner Bilder sofort ins Auge sticht – sie sind in Farbe. Üblicherweise fotografiert Olaf Heine (51) nämlich schwarz-weiß. Und auch was die Motive anbelangt, unterscheiden sie sich von bisherigen: Anstatt Stars wie Sting (67), Iggy Pop (71) oder die Bands Coldplay und Rammstein hatte er für seinen neuen Bildband „Rwandan Daughters“ (Hatje Cantz, 208 Seiten, 54 Euro) ganz andere starke Persönlichkeiten vor der Linse: Frauen und ihre Kinder. Frauen, die diese Kinder bekommen haben, weil sie während des Genozids in Ruanda vor 25 Jahren Vergewaltigungsopfer geworden sind.

„Die Schicksale haben mich sehr berührt“, erzählt Heine der NP. „Es sind sehr individuelle Geschichten, die mir von den Frauen berichtet worden sind.“ Die Farbvariante wählte er bewusst, weil er dokumentarisch arbeiten und „die Bilder im Hier und Jetzt ansiedeln“ wollte. Dreimal ist Heine nach Ruanda gereist, verweilte meist um die zehn Tage in dem ostafrikanischen Binnenland. Dort arbeitete der Hannoveraner mit „ Solace Ministries“ zusammen – die Organisation kümmert sich seit dem Genozid von 1994 um etwa 8000 vergewaltigte Frauen, die zum Teil noch bis heute traumatisiert und um ein „normales“ Leben bemüht sind.

Ein harter Weg – einige Mütter haben ihre (aus der Vergewaltigung entstandenen) Kinder aufgrund ihres eigenen Traumas schwer misshandelt, einige richteten Gewalt gegen sich selbst, einige führen allerdings auch intakte Mutter-Kind-Beziehungen. Und auch die Kinder dieser Frauen hadern mit ihrem Schicksal. In seinem Bildband hat Heine meist Töchter fotografiert und gesprochen, einige Männer sind jedoch dabei. „Viele haben gesagt, dass sie nicht wollen, dass ihre Zukunft von der Vergangenheit bestimmt wird“, erinnert sich der Fotograf an die Gespräche. „Allerdings sind viele von ihnen damit beschäftigt, ihre traumatisierten Mütter aufzufangen.“

Viele leben in ärmlichen Verhältnissen

Ihre Väter, die Täter, sind weg. Oftmals gibt es sonst gar keine Angehörigen mehr, weil ganze Familien ermordet worden sind. Schätzungen zufolge sind 250 000 Frauen vergewaltigt worden, bis zu eine Million Tutsi wurden von Hutu-Angehörigen massakriert. Die Kinder der Vergewaltigungsopfer haben oftmals keine Mittel, um zu studieren. Auch wenn das Land heute eines der fortschrittlichsten Afrikas ist, leben viele in eher ärmlichen Verhältnissen.

Als Olaf Heine das Projekt vorgestellt wurde, musste er nicht lange überlegen, das Interesse war sofort geweckt. „Auch ich habe 1994, als der Genozid passierte, weggeguckt. Wie der Rest der Welt. Ich war damals in meiner eigenen fotografischen Entwicklung“, erzählt er. Später hat er viel über das Thema gelesen, unter anderem die Biografie von Roméo Dallaire (72), dem damaligen Generalmajor der kanadischen Truppen der Blauhelmtruppen der Vereinten Nationen bei der Unamir-Mission in Ruanda. Auch mit dem Schauspieler Don Cheadle (54) – er spielte die Hauptrolle in dem beklemmenden Film „ Hotel Ruanda“ – tauschte sich Heine aus. Heine, Vater dreier Kinder, wollte unbedingt helfen. Ehrenamtlich: „Ich möchte versuchen, etwas dazu beizutragen, damit es diesen Töchtern besser geht. Damit sie die Vergangenheit nicht in ihrer eigenen Entwicklung beeinträchtigt.“

Kinder weltoffen und tolerant erziehen

Er offenbart, dass auch er damit beschäftigt ist, die Beziehung zu seinen Kindern zu hinterfragen sich reflektiert: „Man möchte ja alles dafür tun, dass die Kinder unvoreingenommen ihr Leben beginnen und führen können, ohne dass die eigene Geschichte da reinspielt.“ Seinen Kindern hat er, ihrem Alter entsprechend, erklärt, was in Ruanda geschehen ist, ihnen Fotos seiner Reisen dorthin gezeigt. „Meine Frau und ich versuchen, unsere Kinder weltoffen und tolerant zu erziehen. Ich hoffe, dass wir dazu beitragen können, dass die nächste Generation ohne Vorurteile aufwächst.“

Seine Frau Marion Heine betreut mit ihrer Agentur „spring brand ideas“ die „Ora Kinderhilfe“, sie ist auch Initiatorin des Buchprojekts. Der Verein engagiert sich seit 13 Jahren in Ruanda, zusammen mit dem lokalen Partner „ Solace Ministries“. Derzeit versorgt „Ora Kinderhilfen“ 483 Patenkinder.

Der Erlös aus dem Verkauf der Bildbände kommt den Müttern und Töchtern in Ruanda zu Gute. „Eine junge Frau, deren Mutter vergewaltigt worden war und an Leukämie erkrankt ist, hat mir erzählt, dass sie 30 Dollar im Monat benötigen würde, um studieren zu können“, berichtet Olaf Heine, „das hat mich berührt, das prägt mich, da will ich helfen.“

Von Mirjana Cvjetkovic