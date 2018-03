Offiziell: Welfen-Baby Elisabeth ist da

Nachwuchs

Der Geburtstermin hat Gerüchten zufolge im März sein sollen, aber die kleine Elisabeth wollte schon eher kommen: Ernst August von Hannover und seine Frau Ekaterina sind am Donnerstag Eltern geworden. Das Kind ist im Henriettenstift in Hannover-Kirchrode zur Welt gekommen.

Hannover. Ganz selig schläft sie auf dem Arm ihrer lächelnden Mama Prinzessin Ekaterina (32), die das zuckersüße Bündel im Arm hält. Papa Erbprinz Ernst August von Hannover (34) strahlt sichtlich stolz in die Kamera – die Augenringe lassen die Strapazen der vergangenen Stunden etwas erahnen. Macht aber alles gar nichts – Prinzessin Elisabeth ist endlich da! Die Tochter des sympathischen Welfenpaares wurde 22. Februar geboren und trägt „Hannover“ tatsächlich nicht nur in ihrem Namen, die Kleine ist auch in unserer Landeshauptstadt auf die Welt gekommen – im Kirchröder Henriettenstift. Das ließ das Welfenhaus am Sonntagnachmittag in einer schriftlichen Mitteilung verlauten. Hier kommt übrigens jedes dritte Kind in der Stadt zur Welt, 2100 waren es im vergangenen Jahr.

„Mit meiner ganzen Familie bin ich sehr glücklich und dankbar über die gut verlaufene Geburt“, wird der frischgebackene Vater in dem offiziellen Statement zitiert. Und: „Meine Frau und ich danken dem Team des Henriettenstifts für die freundliche und kompetente Betreuung.“ Im Anhang befanden sich zwei Bilder – eins von der Mini-Familie, ein zweites mit Professor Ralf Schild, Chefarzt für Geburtshilfe und Perinatalmedizin, sowie der Stationsleiterin Katrin Funk und leitenden Hebamme Sabine Schulte.

Am Vormittag wurde das niedliche Baby mit der dunklen Haarpracht geboren – wann genau, wie groß und schwer es war und ob die Geburt eine natürliche oder ein Kaiserschnitt gewesen ist, darüber gibt es keine offiziellen Infos, auch auf Nachfrage nicht. Nach NP-Informationen musste gegen elf Uhr ein Kaiserschnitt gemacht werden, da sich das Baby in Beckenendlage befand und daher nicht komplikationslos auf natürlichem Wege auf die Welt kommen konnte. Die Kleine wog knapp über drei Kilo, heute geht es für die Familie nach Hause, so ist es üblich nach einem Kaiserschnitt.

Ernst August hat insgesamt zehn Vornamen

Ganz spannend dürfte die Namensfrage noch werden: Ernst August hat ja insgesamt zehn Vornamen (Ernst August Andreas Philipp Constantin Maximilian Rolf Stephan Ludwig Rudolph), der vollständige Name der Mini-Prinzessin soll erst nach ihrer Taufe bekannt gegeben werde. Das dürfte dann das nächste royale Großereignis werden – aber auch an dieser Stelle gibt es keine Details. Muss es ja auch gar nicht: Wie so viele andere Elternpaare auch wollen diese zwei jetzt ganz sicher zunächst ihr größtes Glück besser kennenlernen, sie einfach nur betrachten, wenn sie schläft, sich an anstehende, schlaflose Nächte (versuchen zu) gewöhnen.

Gerade erst waren Ernst August und Prinzessin Ekaterina final an die Leine gezogen, sie wohnen ja in der ersten Etage des Fürstenhauses in Herrenhausen. Die Einrichtung des Kinderzimmers dürfte da allerhöchste Priorität gehabt haben. Wie schön, dass sie dort jetzt zu Dritt leben werden – Glückwünsche auch von uns!

Von Mirjana Cvjetkovic

