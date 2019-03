Hannover

Über den Hof des Medienzentrums am Steintor fegt ein harscher Märzwind, doch dieser Mann bringt Sonne im Herzen mit: Jens Krause (59) hat nach zwei Jahren in der französischen Provence den sonnengegerbten Teint eines Südländers, blass sind nur die Fältchen um die Augen. „Aber das Wetter ist nur ein Teil des Ganzen“, sagt er über seine neue Heimat. „Es geht auch um die Lebensart, die Natur, die Aussicht.“ Von der Frühstücksterrasse mit Blick auf den Mont Aurélien, Olivenbäume, blauen Himmel. „Und 28 Grad“, sagt der Musikproduzent beim Treffen in der NP-Redaktion.

Sonnabend geht es zurück nach Frankreich, vergangenes Wochenende hat Krause bei „Bandfactory Niedersachsen“ im Musikzentrum junge Talente gecoacht und Tipps gegeben. Der Mann, der 1987 zusammen mit Wolfgang Sick (59) das „Peppermint Park Studio“ am Weidendamm gründete und Bands wie Fury in the Slaugtherhouse und Terry Hoax groß herausbrachte, gibt sein Wissen gerne weiter. „Wir haben damals etwas bewegt“, sagt er im Rückblick. Doch schon vor 15 Jahren stieg er aus dem ganz großen Business aus: „Ich wollte andere Dinge machen.“ Vorlesungen als Dozent, Workshops, Produktionen mit jungen Musikern, „die sich so ein teures Studio nicht leisten können.“

CAPITANO-STUDIO: Auch in der Provence sitzt Krause als Produzent und Tontechniker an den Reglern Quelle: privat

Sein „ Capitano Studio“ machte er erst in Wilkenburg („da bin ich aufgewachsen“), dann 2011 in Dudensen auf. Das Idyllische Fachwerkhaus im Dorf bei Neustadt am Rübenberge „war ein Schritt aufs Land“. Doch die Sehnsucht war damit nicht gestillt. „Der Süden – diese Idee hatte ich immer schon im Hinterkopf“, sagt Krause, dem wegen eines rheumatischen Leidens Sonne auch gesundheitlich gut tut. „Aber ich wollte damit nicht warten, bis ich Rentner bin.“

Im Januar 2017 machten Jens Krause und seine Frau Kerstin (58) Nägel mit Köpfen. Sie verkauften das Haus, stellten ihre Besitztümer („wir haben wahnsinnig viel verschenkt“) in der Scheune eines Freundes unter – und fuhren im VW-Bulli nach Frankreich, um das Haus ihrer Träume zu suchen. „Ich sprach kein Wort Französisch, hatte die Sprache in der Schule nach einem Jahr abgewählt“, gesteht der Mann, der „ewig einen Citroen DS gefahren“ ist und Frankreich in vielen Urlauben schätzen lernte. „Die Franzosen sind entspannter und geduldiger. Lebenskünstler halt.“

Zum entspannten Leben war es für die Krauses aber noch ein weiter Weg. Drei Monate kamen sie bei Freunden in der Ferienwohnung unter, klapperten Immobilienmakler ab, besichtigten Häuser in der Umgebung von Avignon. Am Ende wurden sie fündig in Barjols – der Gemeinde, etwa 80 Kilometer von Marseille entfernt, in der auch Heike (70) und Jürgen Piquardt (78) ihr Gut „Minguinelle“ bewirtschaften. „Jeder in Hannover kennt Jürgen Piquardt. Aber ich war ihm nie persönlich begegnet“, erinnert sich Krause. Ein gemeinsamer Freund stellte den Kontakt her, gleich in der zweiten Frankreichwoche kam es zum Treffen. „Heute sind wir Freunde“, sagt Krause. „Unsere Häuser liegen vier Kilometer Luftlinie voneinander entfernt.“

GEMÜTLICH: In diesem kleinen Gäste-„Cabanon“ sind die Musiker während der Aufnahmen untergebracht. Quelle: privat

In die neue Heimat investierte Krause viel: Sechs Monate dauerte es, das Gebäude zu entkernen, Fenster, Wasser- und Elektroleitungen auszutauschen. „Eigentlich wollten wir eine bezugsfertige Unterkunft, es wurde eine große Baustelle“, seufzt er. Und ist doch überglücklich. „Das Haus hat keinen rechten Winkel, dafür viel Charme.“ Und Fenster nach Süden – die Kraft der Sonne wärmt im Frühjahr die gemütliche Wohnküche mit Holzofen, deren Fotos Krause auf dem Laptop zeigt. Drumherum ist unglaublich viel Grün. „Und 66 Olivenbäume, die wir aber erst intensiv pflegen und schneiden müssen. Das dauert noch, trotzdem haben wir dieses Jahr bereits 50 Kilo geerntet.“

Auch in der Provence gibt Krause den Takt an: Im Studio und in zwei kleinen Gästewohnungen kann man „Ferien mit Musik“ machen – vegane Vollpension inklusive. Seit fünf Jahren ernährt sich Krause ohne tierische Produkte. „Ich fühle mich frischer und gesünder. Ich bin ja schon immer ein Haken, aber vorher hatte ich eine kleine Plauze.“ Er klopft sich stolz auf den flachen Bauch. „Die ist jetzt weg.“

Das Studio ist gut gebucht, „ich habe ja die alten Kontakte noch, das funktioniert“, erzählt Krause. Er nimmt aber auch ganz neue Stile und Richtungen auf. Der 59-Jährige spielt kurz den Song der Band Cantastorie Banda an. Schwermütige Klänge, Lauten, Flöte, fast sakrale Melodien. „Italienische Barockmusik – da kriege ich Gänsehaut“, sagt der Mann, der in den 80ern und 90ern Hannover zur Rock- und Pophauptstadt gemacht hat.

Seine französischen Nachbarn kennen Krause als „ Quincy Capitano“. Der Spitzname ist ein Relikt aus alten Tagen, die Krause als „tolle Zeit“ in Erinnerung hat. Quincy nannte ihn Mousse T. (52) als er auf der Suche nach einer Basslinie war – und Krauses Vorschlag ihn an Quincy Jones (86) erinnerte. „ Capitano“ verpasste ihm „Amici Miei“-Wirt Maurizio Manoli (54), als Krause zu Peppermint-Zeiten oft mit der ganzen Mannschaft einkehrte. „Ich war der Produzent, ich habe die Rechnung bezahlt“, sagt er mit einem Schmunzeln.

Vermisst er etwas aus Deutschland? Krause hält kurz inne. Auch wenn er inzwischen ganz gut Französisch kann („keine philosophischen Diskussionen, aber ich kann mich im Alltag unterhalten“) ist sein Zitat Englisch: „Life is People“, sagt er. Es kommt auf die Menschen an. „Ich habe in Frankreich auch neue Freunde gefunden.“ Beim Hannover-Besuch freut er sich aber über Treffen mit Mousse T. und Fury-Gitarrist Christoph Setin-Schneider (56). Und Besuch in der Provence: „Die Wingenfelders wollen mal vorbeischauen.“

Von Andrea Tratner