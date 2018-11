Hannover

Endlich mal wieder nach Hause kommen. Zeit für die Familie und Freunde haben, einfach mal nichts tun. Alexander Jahnke (31) ist in diesen Tagen entspannt – anstatt in mal mehr und mal weniger bequemen Hotelbetten zu schlafen, macht er es sich einfach bei seinen Eltern in Sehnde gemütlich. „Ich bin ja nicht mehr ganz so oft zu Hause“, sagt der 31-Jährige mit einem Augenzwinkern, als er sich mit der NP im „Teestübchen“ in der Altstadt trifft.

Seit gut anderthalb Jahren ist der Mann, der 2017 Zweiter bei „Deutschland sucht den Superstar“ wurde (Alphonso Williams, 56, gewann), ja mit der Musicalcrew „Grease“ unterwegs. Anfang Dezember geht es dann in der Hauptrolle des Danny Zuko weiter, ehe das Ensemble kurz vor Weihnachten die letzte Show spielt. Der konstante Job hat Jahnke aber nicht davon abgehalten, seine eigene Musik weiterzuverfolgen. Der Clou: Mit dem Produzenten Ansgar Huppertz hat er den offiziellen Song für die diesjährige Vierschanzentournee komponiert und ge­schrieben, zur Eröffnung des Skispektakels Ende Dezember tritt Jahnke in Oberstdorf auf! „Dein Wind“ heißt der Song, der am Freitag offiziell er­scheint.

„Ich bin totaler Ski-Fan, fahre selbst, seit ich ein kleiner Junge war“, erzählt der Sehnder. Als Huppertz auf ihn zukam und ihn fragte, ob er Lust auf die Hymne habe, „musste ich erst mal an Après Ski und Schlagermusik denken“, gesteht er lachend. Ganz erleichtert war er, als er erfuhr, dass er seinen eigenen Stil reinbringen sollte – und der ist bekanntermaßen ziemlich rockig. Gitarrenlastig, deutschsprachig, dreieinhalbminütig, das ist „Dein Wind“, der Song dürfte das gesamte Turnier über rund um Innsbruck, Garmisch-Partenkirchen und Bischofshofen zu hören sein.

Logischerweise erzählte Jahnke seinen Eltern von seinem neuesten musikalischen Coup – und erfuhr in dem Zusammenhang ganz Neues aus seiner Familie: Da gibt es nämlich einen Angehörigen, der im Skispringen megaerfolgreich war – Horst Bülau (56) ist sogar der bisher erfolgreichste kanadische Skispringer aller Zeiten, seine Eltern wanderten einst nach Kanada aus. „Es ist ein Cousin meines Vaters“, hat Jahnke in Erfahrung ge­bracht. Und der hat Anfang der 80er unter anderem in Oberstdorf mit 114,5 Metern einen Schanzenrekord aufgestellt. „Und genau dort trete ich jetzt auf“, freut sich Jahnke, der diese Tatsache nun auch zum Anlass nehmen will, Kontakt zu Bülau (die Familie änderte den Namen in Kanada in Bulau) aufzunehmen. Wirklich eine wahnsinnige Ge­schichte.

Hat Jahnke denn auch Talent? „Ich bin mit meinen Eltern früher immer in den Skiurlaub gefahren“, erinnert er sich an die tollen Tage in den Stubaier Alpen in Tirol. Die Skischule hat er dort absolviert, „bei einem Gästerennen bin ich gleich Erster geworden“. Das mit dem Skispringen wäre aber nichts für ihn. Spätestens seit dem Sommer weiß Jahnke das, da war er nämlich für den Videodreh in Garmisch-Partenkirchen und stand ganz oben auf der Sprungschanze: „Wenn du da oben sitzt, bekommst du einen Heidenrespekt. Allein schon der Weg bis zum Sprungtisch hat es in sich. Sich dann wirklich vom Balken abzustoßen und loszusausen – das ist echt der Wahnsinn.“

Genau wie die Karriere des Sehnders, der es vom Groß- und Außenhandelskaufmann zum Profimusiker brachte. Allüren hat er nicht, dafür viel Aufmerksamkeit bei Instagram. Mittlerweile folgen ihm knapp mehr als 22 000 Leute, er steht ihnen sogar regelmäßig Rede und Antwort. Manchmal taucht auch die Frage auf, ob er denn zu den anderen aus seiner „DSDS“-Staffel noch Kontakt hat: „Ja, mit Alphonso zum Beispiel habe ich gerade erst telefoniert.“ Und ob er denn eine Freundin hat? Er lächelt – und schweigt. Und lächelt weiter. Spekuliert wird im Internet jedenfalls immer wieder, da tauchen durchaus Bilder mit hübschen Mädels auf. Jahnke lächelt einfach weiter – und schweigt.

Worüber er viel lieber spricht, sind seine Zukunftspläne – die eigentlich gar keine sind. Er hat nämlich keine. „Mal gucken, was das nächste Jahr so bringt“, sagt er. Durch „Grease“ stehen ihm jedenfalls mehr Möglichkeiten offen, „da habe ich Tanz und Schauspiel gelernt, das hätte ich vorher auch nie gedacht“.

Von Mirjana Cvjetkovic