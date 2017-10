TOP-MUSIKER: Mousse T. will die RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ seriöser machen, verriet er der NP.

© Rainer Dröse

Leute

Mousse T. wird neuer Juror bei „DSDS“

Ab kommenden Januar wird er jeden Sonnabend an der Seite von DSDS-Urgestein Dieter Bohlen (63) zu sehen sein: Star-Remixer Mousse T. (51) wird Teil der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“. Auch ein anderer Hannoveraner hat einen Auftritt vor Millionenpublikum: Sterne-Koch Tony Hohlfeld (28) ist am 19. November in der Vox-Show „Grill den Profi“ zu sehen.