Lisa-Marie erobert Instagram auf Highheels

Seelze

Sie ist mit Papas weiten Pullis in Letter zum Gymnasium gegangen und hat die ersten Modefotos im Garagenhof in Seelze geschossen. Lisa-Marie Trczinski ist eine der erfolgreichsten Modebloggerinnen und Instagram-Influencerinnen im Raum Hannover.

Seelze. Ohne Hintergedanken, aus Neugier und Spaß, hat Lisa-Marie 2013 ihren Blog lisasfashionbook begonnen. Modisch war sie schon immer interessiert und hat gern mit ihren Klamotten experimentiert. Freunde haben sie schließlich dazu ermutigt, mehr aus der Leidenschaft zu machen und ihre Modeideen im Internet zu zeigen.

Die Anfänge waren noch laienhaft. Im Garten oder auf der Straße vor dem Haus hat die Mutter auf den Auslöser gedrückt. Dann stiegen die Blogaufrufe und damit ihre Popularität. Ein Jahr später war sie auch in der App Instagram, einem Online-Dienst zum Teilen von Fotos, aktiv. Den Anspruch, den die 24-Jährige an sich selbst hat, stieg. Lisa-Marie alias lisasfashionbook arbeitet heute mit einer PR-Agentur und einer Grafikdesignerin, die sich um das Bloglayout kümmert, zusammen. Ihre Fotos werden mal von professionellen Fotografen aufgenommen, mal von Freunden.

Die Bekanntheit der Seelzerin verschafft ihr bezahlte Werbeaufträge von Modefirmen. Für Labels wie Esprit, Picard, Closed oder Puma postet Lisa-Marie Fotos, auf denen sie die ihr zugesandten Schuhe, Taschen oder Hosen trägt. Über 62.000 Abonnenten sehen ihre Bilder auf Instagram an, kommentieren die Looks und verteilen Likes. Währenddessen sind die Leserzahlen ihres Blogs rückläufig. "Ich glaube, Instagram ist einfacher zu konsumieren, es geht schneller und es ist weniger Text", vermutet die Seelzerin, die ihren Fokus auf die App verlegt hat.

Das schnelle Durchgucken ihres Instagramprofils verrät nicht, wie viel Arbeit und Zeit hinter jedem Foto steckt. "Ich muss mit dem Auto nach Hannover fahren, vorher die Teile im besten Fall noch gebügelt haben, und mir dort eine Location aussuchen. Dann treffe ich den Fotografen und zu Hause wartet dann manchmal auch die Bildbearbeitung auf mich."

Thankful for a week with new inspirations, impressions and lovely people. Do you like my look for the @marinahoermanseder show? Ein Beitrag geteilt von Lisa-Marie (@lisasfashionbook) am 10. Jul 2017 um 13:53 Uhr

Mehrmals die Woche erscheinen neue Fotos auf dem Instagramprofil lisasfashionbook. Manchmal auch spontan abends vom Italiener vor Pizza und Wein und mit kleinen Botschaften auf Englisch versehen wie: "What a beautiful first day! Shopping and eating all day. I mean there is no better way to enjoy your holidays!"

Ihren Erfolg sieht Lisa-Marie in ihrer Vielseitigkeit, die keine Langeweile aufkommen lässt. Das Lob bekommt sie dafür, ständig neue Outfits zu kreieren, die tatsächlich eine Inspirationsquelle für andere sind. Ihre Outfits können nachgekauft werden, ohne zu tief in das Portemonnaie greifen zu müssen. Die Gucci-Sonnenbrille ist für sie schon etwas Besonderes. Am liebsten kauft Lisa-Marie bei Zara ein.

Dass sie das nicht mehr müsste, weiß sie selbst gut. Ihre Klamotten nehmen über 20 Quadratmeter in zwei Zimmern ein. "Ich rede nur noch von Kleiderkammer. Da reiht sich Stange an Stange", lacht sie. "Ich kann mich auch schlecht von etwas trennen. Es kommt alles wieder." 105 Paar Highheels gehören zu ihrem Besitz. Immer aktuell zu bleiben, fordert saisonale Shoppingtrips und monatliche Investitionen in der Höhe von etwa 500 Euro in die Modewelt. Die Ideen holt sie sich meist von Laufstegen und ganz klassisch aus Magazinen. Wenn sie im Geschäft ein Teil sieht, kann sie ganz intuitiv einen Look daraus basteln. "Manchmal gehen meine Experimente daneben, aber dann ist es halt so." Im Juni hat sie mit einer Freundin die Berliner Fashionweek besucht, um sich Runwayshows, Events und Partys nicht entgehen zu lassen.

Um Freunde zu treffen, bleibt nicht immer genug Zeit. Blog und Instagram laufen in Lisa-Maries Freizeit. Nach ihrem Abitur, das sie 2011 am Georg-Büchner-Gymnasium in Letter abgelegt hat, begann sie ein Jurastudium in Hannover. Zur Zeit wartet sie auf die Ergebnisse des ersten Staatsexamens. Nebenbei arbeitet sie auch noch im elterlichen Versicherungsbüro. Den Stress trainiert sie sich beinahe täglich abends im Fitnessstudio ab. "Es ist sehr zeitintensiv, aber es macht mir immer noch Spaß", sagt Lisa-Marie. Nach dem Abschluss ihres Jurastudiums ist ihr Traum, Profession und Leidenschaft unter einen Hut zu kriegen und als Anwältin für Markenrechte in einem Modeunternehmen anzufangen. Sie kann sich vorstellen, Instagram auch dann noch weiterzumachen.

Mit mehr technischer Unterstützung ist es auch eine Option für die Seelzerin, Videos für die Internetplattform Youtube zu drehen. Dafür fehlt ihr nur noch die zündende Idee.

Modetipps à la lisasfahionbook

Lisa-Maries Urteil über die Mode in Hannover, geschweige denn Seelze, fällt kritisch aus. Von Amsterdam, Hamburg oder Düsseldorf schwärmt sie hingegen. Oft geht sie mit Freundinnen in die Stadt und berät sie als Shoppingbegleitung. Ihr Tipp: "Hohe Schuhe, Jeans und T-Shirt gehen immer." Auch Basics, schlichte Oberteile, können gut mit auffälligen Accessoires kombiniert werden. Für Mutige empfiehlt sie Gegensätze wie lässige Teile mit eleganten zu mixen, zum Beispiel trägt sie selbst gern Highheels zur Jogginghose. Der schlimmste Fauxpas passiert, wenn Gürtel, Schuhe und Tasche farblich nicht richtig aufeinander abgestimmt aus. Da läuft es Lisa-Marie kalt den Rücken herunter.

Was macht eigentlich eine Influencerin?

Als Influencerin, der Begriff kommt vom englischen Verb to influence: beeinflussen, fungiert Lisa-Marie als Meinungsführerin und Multiplikatorin für Modetrends. Ihre Outfits werden kopiert und die beworbenen Kleidungsstücke nachgekauft. Indem Firmen mit sehr aktiven und stark vernetzten Instagramern zusammenarbeiten, die ein hohes Ansehen genießen, können sie sich wirksam durch die altbewährte Mundpropaganda vermarkten.

Lisa-Marie mag den Begriff Influencerin nicht. Sie hat einfach Spaß daran, Fotos zu machen und damit andere zu inspirieren. "Wenn Aufträge kommen, bei denen ich die Klamotten gar nicht mag, dann mache ich es auch nicht", sagt sie. Außerdem achtet sie stets darauf, keine Schleichwerbung zu betreiben, indem sie wahrheitsgemäß unter ihre Posts schreibt, dass sie gesponsert wurden. Ein solches Auftragsfoto bringt Lisa-Marie einen dreistelligen Betrag ein.

Die Konkurrenz unter den Influencern ist groß, es gebe viele Neider, Kämpfe um Followerzahlen, Buhlen um Aufträge und wenig freundschaftliche Gedanken. Instagramer, die kostenlos mit den Modefirmen zusammenarbeiten, drückten die Preise. Doch in der Bloggerszene kennt man sich und auch ihre beste Freundin hat Lisa-Marie dort kennengelernt.

Auf Instagram liest sie jeden Kommentar unter ihren Fotos. "Man muss im Austausch bleiben", weiß die Jurastudentin. Um erfolgreich zu sein, folgt sie auch anderen Modeprofilen. Nur wer selbst kommentiert, bekommt die Anerkennung auch zurück. Ihrem Profil folgen zu gleichen Teilen Männer wie Frauen. Die 19- bis 25-jährigen stellen die größte Rezipientengruppe.

Am Anfang hat Lisa-Marie sich nicht ausmalen können, was die Selbstständigkeit bedeutet. Rechnungen schreiben, Steuer abheften und Blogkonzepte entwerfen sind aufwendige Büroarbeiten. Innerhalb von Deutschland muss sie zu Fotoshoots reisen. Für die Anfragen aus dem Ausland bleibt keine Zeit.

Von Laura Fienemann