Hannover

Einmal im Monat von Hameln nach Gehrden zur Chorprobe pendeln: Lohnt sich das?

Es ist schon anstrengend, aber es bereitet mir jedes Mal ungeheuer viel Freude.

Sie sind für die Chorleiterstelle gecastet worden.

Das stimmt. Im Mai vergangenen Jahres hatte mich die Gospelinitiative angeschrieben. Ich singe selbst im Hamelner Gospelchor „ Salt ’n’ Light“. Und in der norddeutschen Gospelszene gibt es einen regen Austausch, man kennt sich. Also schrieb mich die Gospelinitiative an und fragte, ob ich jemanden wüsste, der als Chorleiter frei wäre. Da habe ich ihnen gesagt, dass ich mich gerade zur Chorleiterin ausbilden ließe. Also luden sie mich zum Casting ein.

Wie kam es denn zur Chorleiterausbildung?

Mein eigener Chorleiter war eines Tages zu mir gekommen. Er sprach mich am Rande einer Probe an und meinte: „Du machst bei uns das Einsingen und interessierst dich auch sonst für die Musik – hast du nicht Lust auf die Chorleiterausbildung?“ Er hatte eine Anzeige gesehen, dass man in Hannover den sogenannten D-Schein machen kann. Den habe ich dann gemacht mit der Empfehlung, als nächstes den C-Schein zu machen. Jetzt arbeite ich gerade an C 2.

Das klingt ein bisschen nach Fußballlehrer-Lehrgang.

Mag sein (lacht).

Ihr Job in der Elektrobranche reicht Ihnen wohl nicht.

Das ist mächtig überspitzt (lacht)! Ich bin ja gelernte Industriekauffrau, aber ich wollte nie ohne die Musik sein. Sie bedeutet mir zu viel. Das war schon immer so. Meine Mutter erzählt, ich hätte sogar schon gesungen, bevor ich gesprochen habe, meinen Puppen habe ich offenbar vorgesungen. Die Musik macht mich einfach glücklich. Und darum lohnt es sich auch für mich, zur Probe nach Gehrden oder zur Chorleiterfortbildung nach Wolfenbüttel zu pendeln. Wenn ich danach nach Hause fahre, bin ich glücklich. Wann beschäftigt man sich denn im Alltag noch mit dem, was man eigentlich gern alles wissen möchte? Bei der Arbeit mit dem Chor mache ich das. Oder wenn ich Coachings für Chöre abhalte. Und vor allem dann, wenn ich mich in der Chorleitung fortbilden lasse. Danach bin ich total erfüllt. Einfach glücklich.

Welche Musik hören Sie dann?

Ich singe dann viel. Stücke von Aretha Franklin, Céline Dion oder Whitney Houston zum Beispiel.

Und wenn Sie traurig sind?

Dann hilft mir Gospel. Über Gott zu singen, über Jesus, das gibt mir Halt. Und Kraft.

An welcher Musik erkennt man, dass Sie wütend sind?

Dann spiele ich Klavier. Klassik beruhigt mich. Im Augenblick liegt ein Stück des österreichischen Komponisten Anton Diabelli an meinem Klavier.

Und wie klingen Sie verliebt?

Laut. Und schief. Mit Tanzen. Und wer dabei ist, muss auf jeden Fall mitmachen (lacht).

Und wenn einer sagt, er kann nicht singen?

Das gibt’s nicht. Meine Mutter hat das früher tatsächlich gesagt. Ich höre auch immer mal, dass Menschen das im Schulchor gesagt wird. Aber das ist wirklich Quatsch. Jeder Mensch kann singen. Man muss nur das Gehör und die Stimme trainieren.

Hat Ihre Mutter mal einen Workshop von Ihnen besucht?

Das hat sie tatsächlich. Und hinterher hat sie zu mir gesagt: „Du, ich glaube, ich kann das doch ganz gut.“ Das war der vielleicht schönste Erfolg, den mir die Musik bisher beschert hat.

Von Verena Koll