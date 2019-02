Hannover

Nicht nur Carlotta Truman (19) und Laurita Spinelli (26) sind über den Erfolg glücklich: „Eine Niedersächsin für Europa! Ich freue mich sehr, dass mit Carlotta Truman als Teil des Duos ,S!sters’ erneut eine Niedersächsin zum Eurovision Song Contest fährt – das hat sich auch in der Vergangenheit schon bewährt“, jubelte Stephan Weil (60) gegenüber der NP. „Ich wünsche ihr ganz viel Glück beim Finale des ESC im Mai in Tel Aviv und freue mich sehr, dass auch hier noch die Verbindung von Niedersachsen und Europa deutlich wird.“

Viel Lob aus Politik, Adel, Musikszene

Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe (60) ist seit Jahren eng mit Carlotta und ihrer Familie verbunden, hat mit ihr auch schon musiziert. „Ich habe immer an sie geglaubt“, jubelte er, „ich bin mehr als glücklich, ein verdienter Sieg.“

Ihm hat der Auftritt super gefallen: „Ein Song voller Power“, lobte Stefan Schostok (54). „Als sie nach dem knappen Sieg erneut auftraten und das Lied noch einmal sangen, war der Auftritt noch viel besser“, so der Oberbürgermeister. „Genauso müssen sie weiter machen – dann sind sie im Mai ganz vorne.“

Garbsens Bürgermeister hatte die Show live nicht gesehen – Christian Grahl (62) verbrachte den Abend bis nachts um 1.30 Uhr auf einer Sitzung des Stadtkommandos, alle Ortsfeuerwehren waren da: „Ich habe es erst morgens nach dem Aufstehen in der Zeitung gelesen. Ich habe mich riesig gefreut und gratuliere ihr ganz herzlich.“

Wolther sieht Chancen, Siegel ist skeptisch

ESC-Experte Irving Wolther (49) aus Hannover sieht Potenzial für „S!sters“: „Ich glaube, die beiden müssen sich erst einmal wirklich finden. Stimmlich hat das schon sehr gut harmoniert. Bis Tel Aviv wird das noch besser zusammenwachsen.“ Die Sängerinnen wurden für den Song gecastet – in Wolthers Augen kein Makel. 1979 sei „ Dschingis Khan“ für den Wettbewerb in Jerusalem so zusammengestellt worden (und wurde Vierter!), diesmal gehe es wieder nach Israel. „Wir sind da in einer schönen Tradition.“

Nur ESC-Veteran Ralph Siegel (73), der 1982 Mit Nicole (54), „Ein bisschen Frieden“) den Wettbewerb gewann, ist gewohnt skeptisch: „Natürlich wünsche ich den beiden viel Glück, weil ich sie wirklich bezaubernd finde“, betonte er. Aber: „Es wird nicht leicht werden.“

ERLEICHTERT: Carlotta Truman (links) und Laurita Spinelli nach ihrem Auftritt als „S!isters“. Quelle: dpa

Kriewitz rät dazu, authentisch zu bleiben

Jamie-Lee Kriewitz (20) weiß, wovon er redet, die Bennigserin hatte 2016 Deutschland mit „Ghost“ beim ESC vertreten – und wurde Letzte. „Ich freue mich ultra für Carlotta und fand, dass ,S!sters´ einer der besseren Acts war.“ Die beiden Musikerinnen kennen sich, „wir haben schon öfter miteinander gequatscht.“ Zu Kriewitz’ 18. Geburtstag hatte Carlotta ihr ein Video mit „Ghost“-Cover geschickt.

Kriewitz hält es für einen Pluspunkt, dass Carlotta mit Duett-Partnerin Spinelli nach Tel Aviv fährt. „Ich glaube, dass bei allem, was auf sie zukommt, es einfacher sein wird, alles zu verarbeiten.“ Die 20-Jährige erinnert sich an ihre Teilnahme zurück: „Da hatte ich zwar Leute zum Reden, aber niemand wusste genau, wie es mit geht.“ Auch die Aufregung vor dem Auftritt lasse sich womöglich besser aushalten, wenn man sie auf mehrere Schultern verteile. „Ich wünsche ihnen, dass sie ganz weit kommen.“

Ihr Tipp für die „S!sters“? „Ich gebe ungern Ratschläge, weil jeder anders mit der Situation umgeht“, so die Sängerin. Doch man solle sich von anderen Meinungen nicht beeinflussen lassen. Denn nur so, wie der Künstler sein Lied vortragen möchte, sei der richtige Weg: „Dann ist es authentisch.“

Von Mirjana Cvjetkovic