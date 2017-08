COOLER TYP: Ian Hooper von den Mighty Oaks liebt sein Leben als Musiker. Der Amerikaner lebt in Berlin.

© Mighty

NP-Interview

„Mighty Oaks“-Frontmann Hooper: „Wir leben unseren Traum als Musiker“

2010 haben sich Ian Hooper, Claudio Donzelli und Craig Saunders als Mighty Oaks zusammengetan und basteln seither Ohrwürmer wie den Hit „Brother“. Am 5. August spielt die Band auf dem Maschseefest (21.30 Uhr am Nordufer). Die NP sprach mit Frontmann Hooper über verregnete Gigs, komische Ecken in Hannover und über den Traum, das Leben eines Musikers zu führen.