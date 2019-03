Hannover

Dieser Mann hat mehr Schuhe als seine vier Schwestern gemeinsam: Luka-Jonas Heske (30) besitzt 300 Paar Turnschuhe, „etwa drei Paar kommen jeden Monat dazu“, schätzt er. Seine Leidenschaft ist auch sein Geschäft: Am 31. August findet bereits die vierte Auflage seiner Sneakers-Messe „Mesh & Laces“ in Hannover statt. Und nun expandiert er – auch in Hamburg will er Turnschuh-Fans begeistern.

Woher der seltsame Name für die Messe kommt? Sie ist benannt nach dem englischen Begriffen für das Obermaterial (Mesh) der Schuhe und den Schnürsenkeln (Laces).

Bei „Mesh & Laces“ treffen sich Sneaker-Enthusiasten

Heske ist in Linden aufgewachsen, arbeitet in Berlin für eine Cola-Marke – seine Turnschuh-Leidenschaft hat er aber in der Heimatstadt ausgelebt. Die ersten zwei Messen fanden in der Faust statt, der Umzug in den „Hangar No. V“ hat sich 2018 bewährt, am 31. August treffen sich dort wieder Sammler, Händler und Enthusiasten. „The Harp“ wird mit einem Foodtruck dabei sein, auch ein Tätowierer und ein Friseur. Etwa 55 Verkaufstische werden aufgebaut, wie viele Anbieter ihre Waren verkaufen, weiß Heske noch nicht genau.

Hamburger Messe am 8. Juni in der „Fabrik“

Viel weiter ist er mit der Planung des „Mesh & Laces“-Ablegers am 8. Juni in Hamburg in der „Fabrik“ in Altona. „Ich bin oft geschäftlich in der Stadt, habe viele Freunde dort“, erklärt Heske. „ Hannover, Berlin und Hamburg, das ist so mein persönliches Bermuda-Dreieck, die Achse, auf der ich mich bewege“, erzählt er. In der Hansestadt habe es zwar schon eine Turnschuh-Veranstaltungen gegeben, seine „Mesh & Laces“ sei anders. „So was mit Herz, mit Leidenschaft.“

BEGEISTERTES PUBLIKUM: 2018 fand die Messe zum ersten Mal im „Hangar No. 5“ statt. Quelle: Foto: Katrin Kutter

Von Verena Koll