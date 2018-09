Hannover

Die Haare sind mittlerweile raspelkurz, und aus Melody ist Melora geworden – Melanie Blenke (33) ist mit einem ganz neuen Image unterwegs. Die Mu­sikerin, die bisher nur auf Englisch gesungen hat, lacht: „Ich mache jetzt deutsche Musik. Es ist meine Muttersprache, damit kann ich mich viel besser identifizieren.“ Ihr Lied „Splitterfasernackt“ hat auch schon den Weg ins Radio gefunden, mehrere Sender, darunter auch Radio ffn und Antenne Niedersachsen, haben ihn bereits gespielt.

Sie fühlt deutschsprachige Songs intensiver

Zwei weitere Songs, „Silber“ und „Viertel nach Dir“, hat sie außerdem fertiggestellt, alle drei Lieder hat sie auf einer CD veröffentlicht. „Ein irres Gefühl als ich sie das erste Mal in der Hand gehalten habe“, beschreibt die Frau, die ja sonst für Sat.1 regional TV-Beiträge dreht. Da hat sie übrigens auch mal den Sänger Nana (49, „Lonely“, „Darkman“) interviewt. Kurz darauf rief er sie an und bat sie, ihn doch bei zwei Konzerten als Backgroundsängerin zu unterstützen. „Das passte su­per, ich bin mit der Musik der 90er groß geworden“, erinnert sich die 33-Jährige. Auf jeden Fall hat der Rapper sie mit zu Auftritten nach Kasachstan und Bulgarien genommen, „da kann man schon einen kleinen Hö­henflug bekommen“. Hat sie aber nicht. Sie arbeitet weiter und hofft auf das, was sich wohl die meisten Musiker wünschen: „Einen Plattenvertrag und von der Kunst leben zu können.“

Von Mirjana Cvjetkovic