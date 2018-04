"Mein Lokal, Dein Lokal" dreht im Esskult: Am Tisch sitzen die Gastronomen Christian Becker, Christine Hoppe, Juri Duchan, Benjamin Bussmann und Taleh Gasimer (v.l.).© Dröse

Fernsehen

"Mein Lokal, Dein Lokal" dreht in Hannover

Das Fernsehen ist mal wieder in der Stadt! Kamerateams drehen in fünf Restaurants für die Kabel1-Dokusoap "Mein Lokal, Dein Lokal" - gerade ist die TV-Crew bei Juri Duchan und seiner Mutter Irina im "Esskult" an der Wiehbergstraße.