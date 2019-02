Hannover

Marusha, wenn man sich Videos von Ihnen am DJ-Pult anschaut, sehen Sie echt glücklich aus.

Ich bin generell zufrieden und dankbar dafür, was ich machen kann und darf in meinem Leben. Es ist simpel: Ich liebe es einfach! Nicht vordergründig, weil ich damit Geld verdiene, sondern weil es mich mit Freude erfüllt, meine Seele glücklich macht. Es ist schön, dass ich anderen und mir selbst mit Musik eine schöne Zeit bereiten kann.

Wie hat sich Ihr Verhältnis zur Technomusik in all den Jahren entwickelt? Was hat Ihr aktuelles Album „Rave Satellite“, was „Raveland“ 1994 nicht hatte?

Mein Verhältnis zu Technomusik ist ein inniges und zeitloses. In meinen Produktionen bringe ich genau das zum Ausdruck. Es spiegelt die gegenwärtige Zeit der jeweiligen Produktion wider und erzählt von dem, wie ich meine Musik in dem Moment fühle. Die beiden Alben sind verschieden, es liegen 24 Jahre dazwischen. Aber beide vereint die große Liebe zu britischen Breakbeatproduktionen, die ich auf meine Art in meine Musik integriere.

Sie werden als Techno-Legende bezeichnet, haben sich das DJ-Pult mit Szenegrößen wie Westbam oder Quicksilver geteilt. Haben Sie noch Kontakt?

Ich treffe die Jungs hin und wieder bei gemeinsamen Auftritten. Aber ansonsten bin ich privat eigentlich mit keinem der DJs befreundet. Ich trenne das auch. Meine engsten Freunde haben mit dem DJ-Dasein gar nichts zu tun. Da findest du vom Psychiater, Chirurgen, der Kinderkrankenschwester, dem Wissenschaftler bis hin zum Handwerker alles. Sehr praktisch, oder? Ich lebe mein Leben sehr frei und selbstbestimmt, aber tatsächlich auch sehr bodenständig und normal. Mit dem Kopf in den Wolken und beiden Füßen auf dem Boden (lacht).

In Hannover haben Sie jahrelang die Szene aufgemischt, in Clubs aufgelegt. Gibt es etwas, woran Sie sich erinnern können?

Wenn ich an Hannover denke, fallen mir die unsagbar abgefahrenen Hanomag-Partys ein, das war der totale Abriss. Das war für mich immer ein Highlight, vor allem die ersten Veranstaltungen dort. Die Location, die Niedersachsen, das gemeinsame Ausflippen. Ich habe mich immer total wohl gefühlt mit allen und sehr auf die Auftritte gefreut.

Im Gegensatz zu den 90ern sind Menschen heute so viel näher an einem dran, wirklich alles könnte in den sozialen Medien landen. Wie haben Sie diesen Wandel erlebt?

Ich bin eher so der Oldschool-Typ, habe kein Bedürfnis, mich andauernd bei Facebook oder Instagram mitzuteilen. Ich gebe öffentlich nicht alles preis, im Grunde eigentlich nur das, was mit meiner Musik und Lebenseinstellung zu tun hat. Das teile ich dann gerne mit anderen Menschen. Ich kümmere mich auch selbst um meine Accounts, außer ich habe so richtig viel zu tun, dann beantwortet mein Assistent anfallende Fragen von Fans. Aber die Postings mache ich komplett selbst.

Andere Künstler sind deutlich forscher unterwegs.

Ich mag es nicht, Menschen ständig mit Werbung in eigener Sache zuzumüllen. Das würde mich selbst auch nerven. Es mag vielleicht nicht sonderlich wirtschaftlich sein, aber ich finde es so authentisch, wie es ist. Wenn jemand wissen möchte, was ich mache, kann er das selbstständig herausfinden. Und ich weiß in dem Moment, dass derjenige gerade neugierig ist und tatsächliches Musikinteresse hat. Er sucht und findet – oder eben nicht (lacht).

Für manche zu anstrengend.

Es fördert und fordert. Diese Idee gefällt mir viel besser, als ständig Dinge zu posten wie: „Hallo, da bin ich, kauf’ meine Musik.“ Bei mir herrscht da ein gesundes Gleichgewicht, alles andere ist mir zu oberflächlich. Und mir ist meine Lebenszeit viel zu wichtig. Ich habe jedenfalls kein Geld an Instagram und Facebook bezahlt, damit sie Leute generieren. Das ist ja wie jemanden zu bezahlen, um mit mir abzuhängen. Gruselig.

Anders als bei Konzerten kommt die Clubszene erst in Schwung, wenn andere sich schon drei mal im Schlaf umgedreht haben. Wie raffen Sie sich auf?

Ich bin da seit 30 Jahren trainiert und auch dran gewöhnt. Das ist bei Menschen, die in der Nachtschicht arbeiten, ja ähnlich. Unter der Woche stehe ich aber sehr früh auf, gehe Beizeiten ins Bett, an den Wochenenden ist das natürlich anders. Vor den Auftritten versuche ich, mich ein Stündchen hinzulegen. Das ist nicht immer leicht, wenn ich weiß, dass ich nachts wieder aufstehen muss. Manchmal würde ich wirklich am liebsten liegenbleiben. Aber dann springe ich einfach unter die kalte Duschen und ab in den Club. Und wenn ich dann Techno und Drum ’n’ Bass höre, bin ich sowas von wach.

Sie sollten das Millennium-Jahr 2000 in New York einläuten, haben dann eine Tiefgaragenparty in Aalen vorgezogen. Warum?

Aus zwei Gründen: Zum einen wollte ich in meiner Heimat sein. Zu dieser Zeit war ich sieben Jahre nur im Ausland unterwegs, bin um die Welt gejettet, wusste manchmal gar nicht, wo ich gerade war. Ich hatte Sehnsucht und Heimweh nach zu Hause. Und dann war da dieser Bürgermeister von Aalen, der die Tiefgarage unter dem Rathaus hat räumen lassen, damit da eine Technoparty gefeiert werden konnte. Das fand ich einfach nur genial und so unendlich cool, da wusste ich gleich: Da will ich spielen.

Ihr Sohn ist nun 13 Jahre alt. Wie findet er Ihre Musik eigentlich?

Meine Musik interessiert ihn nicht so sehr. Er hört Trap –

... das gehört zum Hip-Hop.

– und amerikanischen Rap. Für ihn bin ich aber einfach nur die Mami, die mal peinlich und mal total cool ist. Wir sind ein gutes Team. Wir kommunizieren das, was ich mache, zu Hause überhaupt nicht. Ich denke, dass das nur dann Thema wird, wenn ein Mitschüler für seine Mama oder Papa ein Autogramm mitbringen soll. Wäre ich jetzt Youtuberin, wäre das natürlich was gaaanz anderes (lacht).

Was für Musik hören Sie?

Drum ’n’ Bass zum Beispiel von den Hybrid Minds und den Prototypes. Ansonsten liebe ich Klassik von Puccini, Verdi, Claude Debussy, und ich liebe Maria Callas! Das drehe ich dann zu Hause in der Bude richtig laut auf. Ich gehe sehr gerne in die Oper, auch wenn ich unterwegs bin und zufällig etwas in derjenigen Stadt läuft. So habe ich mal in Sankt Petersburg Anna Netrebko im Mariinski-Theater erlebt. Das war sensationell und super emotional!

Marusha legt am 2. März beim „Outside World Mega Revival-Festival“ im Funpark ( Expo Plaza 9) auf. Außerdem unter anderem dabei: DJ Hooligan, DJ Quicksilver, Kai Tracid, Rodd-Y-Ler, Revil O., Mario Lopez. Los geht’s um 22 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 18, an der Abendkasse 22 Euro.

Von Mirjana Cvjetkovic