Hannover

Es sind oft kleine Dinge, die Räume verändern – und somit die Stimmung der Menschen beeinflussen können. Das findet Martina Wiedleroither (39) an ihrem Beruf so spannend. Die Innenarchitektin hat schon im Sprengel Museum eine Wand grün gestrichen, um den Betrachtern den Einfluss der Farbe auf die Kunstwerke zu zeigen. Die gebürtige Stuttgarterin hat in der Start-up-Community Hafven in der Nordstadt einen großen Ballon aufgeblasen, der den Raum neu gestaltete. Nun wagt sie wieder etwas Neues – und zwar beim diesjährigen Modepreis der Hochschule Hannover. „Ich mag es, Dinge zu verändern, Neues zu probieren und Experimente zu starten“, sagt die Wahl-Berlinerin.

Für Wiedleroither ist es das erste Projekt dieser Art. „Es ist ganz besonders für mich, weil es der zehnte Modepreis ist. Wir wollen etwas wagen, arbeiten eng mit den Modedesigner zusammen“, verrät sie. Die Entwicklung im Team ist ein langer Prozess, denn natürlich soll die Mode im Mittelpunkt stehen, aber die Designer lassen sich auf die Spielereien der Innenarchitektin ein, die seit drei Semestern in Vertretung an der Hochschule Innenarchitektur unterrichtet. „Wir haben sehr kleine Jahrgänge. Dieses Mal wird der Modepreis größer als je zuvor.“ Zwölf Meter hohe Baugerüste werden am Laufsteg stehen, die Models laufen auf der gleichen Höhe wie die Zuschauer sitzen. „Wir verändern den Charakter des Atriums komplett.“ Im Design-Center der Hochschule an der Expo-Plaza findet die Veranstaltung (wie immer) statt, jedes Jahr wird der Raum komplett verändert. „Er ist dann gar nicht wiederzuerkennen. Es wird nicht wie auf einem üblichen Laufsteg eine Hauptachse geben, sondern mehrere Wege für die Models“, kündigt die 39-Jährige an. Das Motto zur Jubiläumsshow lautet „Verwandlung“. Wiedleroither wollte dieses Thema auch im Design der Location aufgreifen. „Das Spiel aus verdeckt und nicht verdeckt ist aufregend. Modedesign und Innenarchitektur haben Berührungspunkte, und diese möchten wir zum Vorschein bringen. Mal sieht man Models hinter Vorhängen, mal nicht.“

Info zum Modepreis Der zehnte Modepreis findet am 29. September im Design-Center der Hochschule Hannover (Expo-Plaza 2) statt. Die Shows beginnen um 18.30 Uhr und um 21.30 Uhr. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vorher. Tickets für die Show um 18.30 Uhr kosten im Vorverkauf 20 Euro, Studenten und Schüler zahlen 15 Euro. Die Show um 21.30 Uhr kostet 23 Euro, ermäßigt 18 Euro. An der Abendkasse gibt es Tickets für 24 Euro, ermäßigt 19 Euro für die frühe Show. Die spätere Show kostet an der Abendkasse 27 Euro, ermäßigt 22 Euro. Tickets gibt es in den Laporte-Ticketshops und Online unter www.modepreis-hannover.de Gezeigt werden die Abschlusskollektionen der Modedesign-Bachelorstudenten der Hochschule. Der Hauptpreis ist mit 5000 Euro dotiert und geht an die beste Kollektion. Außerdem gibt es 1000 Euro für das beste Männeroutfit, 500 Euro für das beste nachhaltige Gesamtkonzept sowie zwei Publikumspreise. In der Jury sitzen unter anderem Hannovers „Lo&Go“-Herrenausstatter Rolf Eisenmenger (63), „Blaustoff Slow Fashion“-Chef Maik Pitz (44) und Gerti Heinrich vom Modelabel „Liebeskind Berlin“.

Mit Netzen, Seilen und Stoffen will Wiedleroither dieses Jahr die Mode ganz besonders „umspielen“. Das hat sie an der Hochschule auch selber gelernt. „In den ersten zwei Semestern, in denen ich inzwischen unterrichte, geht es um die Schulung der Wahrnehmung, darum, Orte zu beachten und zu dokumentieren. Wir schulen das genaue Hingucken. Sich zu öffnen und zu kommunizieren, ist auch wichtig.“

Von dem Klischee, Innenarchitekten würden sich nur mit Dekoration beschäftigen, möchte sich die zweifache Mutter frei machen. „Klar, wir arbeiten anders als Architekten. Wir arbeiten von innen nach außen, Architekten eher anders herum.“ 2005 machte Wiedleroither ihr Diplom an der Hochschule, arbeitete danach an Projekten und ist seit 2006 Teil des Teams vom Architekturbüro Schiel in Berlin. Dort lebt sie auch, pendelt nach Hannover zu ihren Studenten. „Ich schleiche mich morgens ganz leise aus dem Haus, wenn ich nach Hannover fahre. Um 5.30 Uhr sitze ich dann im Zug.“ Dort arbeitet sie an Entwürfen und Projekten, liest auch mal ein Buch. Viel Freizeit bleibt da nicht mehr, aber bis vor Kurzem nutzte Wiedleroither ihre freie Zeit zum Fußballspielen in einem Verein in Berlin. Meist verbringt sie die Zeit aber mit ihren zwei- und fünfjährigen Töchtern in Berlin, machte dort sogar ihren Doktor: „Ich mochte es, mich mit der Innenarchitektur auch wissenschaftlich auseinander zu setzen.“

Auf die Reaktionen auf das Experiment beim Modepreis ist Martina Wiedleroither nun sehr gespannt. „Ich freue mich, bin aber auch aufgeregt. Vorbeikommen, zugucken und erleben – das rate ich den Hannoveranern“, sagt die Innenarchitektin. Denn am kommenden Sonnabend wird ihre Vision sichtbar werden.

Von Karina Hörmann