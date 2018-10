Hannover

Sie hatte sich eine schwere Nummer ausgesucht, begleitete sich selbst am Klavier: Sonntagabend sang Diana Babalola (26) auf Sat.1 „Take it all“ von Superstar Adele (30) – und ließ zweimal den Buzzer bei den „The Voice of Germany“-Juroren ertönen.

Jury sieht Parallelen zu Soul-Star Alicia Keys

Michi Beck (50) und Smudo (50) fackeln nicht lange, buzzern schon nach den ersten Tönen. „Wie süß“, entfährt es Smudo, als er Babalola mit wilder Mähne, schwarzer Weste und knallroten High Heels sieht. Mark Forster (34) buzzert erst in der letzten Sekunde. Kann aber das Talent überzeugen: „Du mischst so viele Sängerinnen-Gattungen in dir“, lobt er. Und hebt Parallelen zu Soul-Star Alicia Keys (37) hervor. „Ich fand es cool, es war echt Alicia-mäßig – Wahnsinn“, schwärmt er. „Es ist irrsinnig interessant dir zuzuhören. Und es macht noch viel mehr Spaß, wenn man dich sieht.“

Fantas sticheln gegen Yvonne Catterfeld

Die Fantas reimen zwar („Diana aus Niedersachsen, wo die schönen Pianistinnen wachsen!“) haben aber das Nachsehen – das Hannover-Talent geht zum Team Forster. Smudo kann sich einen Seitenhieb auf Kosten von Jury-Kollegin und Alicia-Keys-Fan Yvonne Catterfeld (38), nicht verkneifen. „Eine tolle soulsingende Frau am Klavier. Du erkennst das nicht? Ich bin enttäuscht“, stichelt er.

Jeanie Schultheiß: Einser-Abiturientin wählt den „Doppelstuhl“

Gute Quote: Schon bei der zweiten Blind Audition (heißt so, weil die Jury mit dem Rücken zum Kandidaten sitzt) buhlten alle Coaches um Einser-Abiturientin Jeanie Schultheiß (18) aus Isernhagen – sie empfand vier Buzzer-Töne für ihre Interpretation von Rick Astleys Ohrwurm-Song „Never gonna give you up“ als „warme Dusche“. Und freute sich, dass Michael Patrick Kelly (40) schon vom Einzug ins Finale sprach und „den kleinen Diamanten“ schleifen wollte. Sie entschied sich aber für den „Doppelstuhl“ der Fantas – direkt nach ihrem Auftritt hatte sie schon mal unter großem Publikums-Applaus probeweise auf den Sitzen von Michi Beck und Smudo Platz genommen.

VIER BUZZER: Jeanie Schultheiß wählt die Fantas als Coaches. Quelle: Pro7/Sat.1/ André Kowalski

Fabian Riaz: Jamie-Lees Verlobter tritt in ihre Fußstapfen

AUCH VIER BUZZER: Fabian Riaz entscheidet sich für Patrick Michael Kelly als Coach. Quelle: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Auch er eroberte die Herzen der Jury im Sturm: Fabian Riaz (30). Der Magdeburger ist der Verlobte von 2015-Siegerin Jamie-Lee Kriewitz (20) aus Springe – und lässt sich von „The Voice"-Juror Michael Patrick Kelly coachen. Nach dem Auftritt mit dem ESC-Hit „You let me walk alone“ kam für ihn aber noch eine Schrecksekunde: Michael Schulte (28, stand vor sieben Jahren selbst im „The Voice“-Finale) überraschte Riaz hinter der Bühne, vor dem Publikum performten beiden den Song nochmal gemeinsam.

Von Andrea Tratner