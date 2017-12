Sie strahlen vor Glück: Marc Terenzi und seine neue Liebe Anja am Maschsee.

© Nancy Heusel

Leute

Marc Terenzi zeigt seine neue Liebe

Gerüchte gab es immer mal wieder, nun hat „Dschungelkönig“ Marc Terenzi (39) in Sachen Liebesleben reinen Tisch gemacht: Der NP stellte der Sänger und Striptänzer seine Freundin Anja (30) vor. Am Maschsee erzählte er, was er an ihr liebt und wie das Paar Silvester feiert – in Hannover am Wasserturm!