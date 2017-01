© RTL

Interview

Marc Terenzi: "Freitag soll die Party steigen"

In Australien war es schon nach Mitternacht, als Marc Terenzi (38) aus dem Fünf-Sterne-Hotel Versace mit NP-Redakteurin Mirjana Cvjetkovic in Hannover telefonierte – glücklich, gesprächig und glänzend gelaunt. Am meisten freut er sich auf die Rückkehr in seine Wahlheimat Hannover und seine Willkommensparty im Wasserturm!