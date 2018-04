Mandy aus Hannover wird bei RTL zur Ninja-Kämpferin

Sie will es wissen: Mandy Czieschowitz ist Fitnesstrainerin und tritt auf RTL beim härtesten Parcours an – dem „Team Ninja Warrior“-Wettkampf.© Frank Wilde

Leute

Sie will den härtesten Parcours der Welt schaffen: Fitness-Trainerin Mandy Czieschowitz (28) tritt am 22. April ab 20.15 Uhr beim „Team Ninja Warrior“-Wettkampf auf RTL an. Die NP sprach mit der Sportlerin aus Hannover über Schwielen an den Handflächen, befreiendes Gebrüll beim Piloxing und ihren Sturz in den Wassergraben.

Hannover. Sie hat eine schlanke, durchtrainierte Figur, einen flachen Bauch, definierte Oberarme, ein strahlendes Lächeln. Mandy Czieschowitz (28) könnte ein Model sein. Doch dann öffnet die hübsche Brünette ihre Handflächen, zeigt auf die Schwielen: „Das sind keine Mädchenhände, oder?“ Auf die rhetorische Frage folgt ein dunkles, kehliges Lachen. Und man weiß sofort: Diese Frau ist extrem taff.

So taff, dass sie sich zusammen mit zwei Mitstreitern am 22. April in den laut RTL „härtesten Parcours der Welt“ stürzt: Zusammen mit Luc Arash Vaezi Anzehay (40) und André Kreisel (34) tritt sie als Mannschaft „Kaffee, Milch und Zucker“ an – und will die 100 000 Euro Siegprämie bei „Team Ninja Warrior“ gewinnen.

Was auf sie zukommt, weiß die Hannoveranerin, die in der Fitness-Stadt in Linden ihre Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau gemacht hat und dort seit sechs Jahren als Personal Trainerin und Kursleiterin arbeitet. Sie hatte nämlich im vergangenen Jahr bei der Solo-Variante des TV-Formats einen Auftritt. „Der war aber kurz, etwa zehn Sekunden“, gesteht sie. „Ich bin beim dritten Hindernis rausgeflogen“, erinnert sie sich an den Sturz in den Wassergraben. „Ich habe mich voll geschämt, als ich das dann später im TV gesehen habe.“

Muss sie aber gar nicht! Denn der Weg in die Show war schon ein wichtiges Ziel. „Meine Mutter hatte den Spot mit dem Aufruf gesehen und gesagt, dass ich mich bewerben soll.“ Ein paar Klicks auf der Instagramseite der „Ninja Warriors“ – und Czieschowitz bekam die Einladung zum Casting. Zusammen mit 13 000 anderen Sportlern.