Hannover

Sie ist die „Shopping-Queen des Jahres“: Modejournalistin Luisa Verfürth (33) stellte ihre drei Kon­kurrentinen in den Schatten und holte sich den Titel in der Vox-Show von Guido Maria Kretschmer (53). An der Fashion-Wand mit sündhaft teuren „It-Pieces“ hatte sich Ver­fürth ein bauchfreies Top von Bal­main gegriffen – die Grundlage ihres Sieger-Styles. Mit ihr auf Shopping-Tour war die Schauspielerin Anouschka Renzi (54).

Neben Schärpe, Krönchen und Geld freut sich die Gewinnerin besonders über einen Preis: eine Woche New York wäh­rend der Fashion Week.

amt