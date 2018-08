Hannover

Die Koffer waren längst gepackt, der Flieger auch schon in Amerika gelandet: Am Montag haben sich Rudolf Schenker (69) und seine Band, die Scorpions, über den großen Teich aufgemacht, eine Tour mit sieben Shows der hannoverschen Rockband steht an. Das Beste: Der Gitarrist feiert seinen Geburtstag in den Staaten, am großen Tag am 31. August steigt in der Lake Tahoe Outdoor Arena in Nevada das erste Konzert.

„Mal gucken, was sich meine Jungs und Freunde wieder einfallen lassen“, erzählte Schenker lachend der NP kurz vor der Abreise im Luisenhof in Hannover. Er hat schon häufiger in Amerika Geburtstag gefeiert, manchmal sogar einen Tag eher! „Klaus hat auch schon mal am 30. August auf der Bühne plötzlich gesagt: ,Wir haben ein Geburtstagskind – Rudolf!’“. Und wenn der dann monierte, dass es doch noch gar nicht so weit sei, entgegnete sein Freund und Frontmann: „Doch, in Deutschland schon.“

So entstand der Albumtitel „Blackout“

Schenker freut sich drauf, „obwohl ich aufpassen muss, nicht schon einen Tag eher abzustürzen, weil es am 31. dann ja ernst wird.“ Er lacht sein lautes, ansteckendes und sympathisches Schenker-Lachen. Es sei schon mal vorgekommen, dass er von Emotionen übermannt wurde und mit jedem anstoßen musste – „ich leide da dann ganz schön.“

AUF ERFOLGSKURS: Zu den Scorpions gehören (von links) Bassist Pawel Maciwoda, Rudolf Schenker, Matthias Jabs und Klaus Meine. Das Bild entstand 2013 bei einem Festival im Libanon.

An eine Party Anfang der 80er kann er sich auch noch (fast) erinnern – die mit K. K. Downing (66) und Glenn Tipton (70) von Judas Priest. „Das war grausam, ich wusste nichts mehr“, so Schenker. Jemand sagte ihm dann, dass er wohl einen Blackout, einen Aussetzer, hatte. „Ich kannte den Begriff gar nicht. Wir haben unser Album dann einfach so genannt, ein echt guter Titel.“ Wieder lacht er: „Da muss man sich erst opfern, damit so etwas herauskommt.“

Rudolf Schenker: „Ich behalte gerne die Kontrolle“

Die Zeit der Feierei ist nicht unbedingt vorbei, Aussetzer hat es aber schon lange nicht mehr gegeben. „Ich behalte gerne die Kontrolle,“ sagt Schenker. Seinen Enthusiasmus, das zu tun, was er seit Jahrzehnten macht, muss der Musiker aber in keinster Weise kontrollieren. „Wieder in den USA zu spielen, ist der Hammer und einfach nur geil.“ Vor allem, weil das der von ihm gegründeten Band wohl nur die Wenigsten zugetraut hätten. „Ich wusste aber, dass wir es international schaffen.“ Mehr als 100 Millionen verkaufte Platten und 53 Jahre Bandgeschichte sprechen für sich. Die Scorpions sind Stars, auf allen Kontinenten gefeiert, die Tickets für ihre Australien-Gigs Anfang November waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

„Hannover ist der Hammer“

Dass das Starsein auch seine Tücken hat, weiß Schenker: „Es passiert schon, dass Leute in Los Angeles im Cabrio an einem vorbeifahren und ,Heeeey, Rudolf Schenker’ rufen. Alles verrückt.“ Deswegen ist er auch froh, in der Heide zu wohnen und nicht in L.A. „Da wirst du total wirr gemacht.“ Geboren in Hildesheim, aufgewachsen in Sarstedt, die musikalischen Anfänge in Hannover – all das erdet den Mann, das hat ihn schon immer auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. „Hannover hat ein geiles Gefüge, die Stadt ist der Hammer“, betont er immer wieder. „Hier hat sich einfach alles gebildet, die Stadt war ein gutes Sprungbrett.“

Schenker versprüht Lebensfreude, ist im Hier und Jetzt. Viele seiner (musikalischen) Weggefährten sind verstorben – etwa der ehemalige Tourmanager und spätere Stadtimagepfleger Hannovers, Mike Gehrke († 60), oder Hannover-Concerts-Gründer Wolfgang Besemer († 61), beide deutlich jünger als Schenker.

GLÜCKLICH:Mit Tatyana Sazonova hat Rudolf Schenker den dreijährigen Sohn Little Richard. Quelle: dpa-Zentralbild

Hat er denn Angst vor dem Tod? „Ich habe gar keine Zeit, darüber nachzudenken“, antwortet er sofort. „Ich glaube nicht, dass ich Angst habe, weil ich aus der indischen Philosophie komme. Wir sind ein reiner Geist, und sterben eigentlich gar nicht. Wir verändern nur unseren Körper.“ Um den kümmert er sich ganz außerordentlich, seit er 17 ist, meditiert er, hat jahrelang Yoga praktiziert, für Letzteres in der Vergangenheit aber wenig Zeit gehabt. Das will er bald wieder ändern, „weil ich ja weiß, wie gut es tut.“ Jung halten ihn auch seine langjährige Lebensgefährtin, die er wie selbstverständlich „meine Frau“ nennt, Tatyana Sazonova (33), und der gemeinsame Sohn Little Richard (3). „Ich hätte nie gedacht, dass Richie so auf die Musik einsteigt“, berichtet er vom kleinen Halbbruder seines Sohnes Marcel (48). „Ich muss mit ihm jeden Tag eine Bühnenshow durchgehen.Er kennt die Pirouetten, die ich drehe, ich muss ihn immer hinterher umziehen, weil er durchgeschwitzt ist.“

Schenker hält das Grundgesetz für ein „Meisterwerk“

Für den Lütten wünscht er sich, „dass ich ihm die Leichtigkeit des Seins hinterlassen kann“. Sazonova und der Junge begleiten ihn übrigens auch in die Staaten, den Rest der Welttournee bis zum Jahresende bestreitet Schenker dann alleine mit seiner Band, zu anstrengend ist die Reiserei für die Liebsten. Wünsche anlässlich des 70. Ehrentages hat der Vollblutrocker keine. Vielleicht doch: „Dass ich 100 Jahre alt werde, keine Hilfe benötige und einfach einschlafe.“ Für die Menschheit wünscht er sich, dass die Leute wieder mehr das Grundgesetz zu schätzen wissen, „es ist ein außergewöhnliches Meisterwerk für die Würde des Menschen.“ Und dass die Deutschen sich wieder bewusst machen, „was man alles hat, was andere nicht haben. Man müsste eigentlich jeden Tag auf die Knie gehen und dankbar dafür sein.“

Diese drei Song stehen für sein Lebensmotto

Zuletzt betont er noch: „Ich freue mich, dass ich unter der Motto ,Love, Peace und Rock ’n’ Roll’ leben darf: Liebe steht für ,Still Loving You’, Frieden für ,Wind of Change’, unseren Soundtrack für die größte friedliche Veränderung in der Welt und Rock’n’Roll für ,Rock you like a Hurricane’“. Drei Songs mit Botschaften.

Glückwunsch aus der Heimat!

Von Mirjana Cvjetkovic