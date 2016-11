| Mirjana Cvjetkovic

Porträt

Lisa Aulich: Mit ihr läuft es an der Pyramide rund

Seit mehreren Tagen steht sie schon am Kröpcke, heute wird anlässlich der Weihnachtsmarkt-eröffnung in der Stadt auch die Weihnachtspyramide in Betrieb genommen. Lisa Aulich (26), das wissen vielleicht gar nicht so viele, leitet seit einigen Jahren die Geschicke an dem traditionellen Stand.