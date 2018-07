Hannover

Ganz gelassen blättert Manfred Lipphardt (71) durch die dicken Fotoalben, die er in seinem Schrank versteckt hat. Hin und wieder sagt er: „Das bin ich, glaubt man aber gar nicht.“ Der Blumengeschäftsinhaber hat sich über all die Jahre immer wieder äußerlich verändert – mal trägt er einen dicken Schnauzer und schwarze Haare, mal hellblondes Haar und einen großen Filzhut.

Heute ist er 71 und verändert sich – zumindest rein äußerlich – nicht mehr viel. Beruflich hingegen gibt es jetzt eine große Neuigkeit: Nach 34 Jahren gibt Lipp- hardt sein Blumengeschäft „Fleurs de Lipp“ an der Bödekerstraße 77 auf, Ende September ist Schluss mit dem hübschen Lädchen im Keller. Manfred Lipphardt kann auf erfolgreiche Jahre zurückblicken – in denen er unter anderem für das spanische Königshaus gearbeitet hat. Als Prinz Ernst August IV. (†73) am 9. Dezember 1987 stirbt, ist es Lipphardt, der in nur wenigen Stunden die Kränze fertigt, die vor dem spanischen Konsulat und der Botschaft niedergelegt werden. „Rot und gelb sollten sie sein, eben in den Farben Spaniens.“ Er hatte damals schon länger für Königin Sophia (79) und König Juan Carlos von Spanien (80) gearbeitet, rief mitten in der Nacht beim Blumengroßhandel an, um alle roten und gelben Blumen zu reservieren – und lieferte die Kränze pünktlich zur Beerdigung des Prinzen ab.

Es war nicht der erste Trauerkranz, den Lipphardt anfertigte, auch wenn es ein besonderer war. Auffällige Gestecke, große Kränze, Hochzeitstischdeko und Hochzeitssträuße: Lipphardt liebt es bunt. „Meine Arbeit ist auch künstlerisch, es ist immer wieder neu. Dass etwas entsteht, bereitet anderen Freude.“ Da es in den 80er Jahren noch kaum Vorlagen für Kränze gab, musste Lipphardt besonders kreativ werden, als er einen Schmetterling formen sollte. „So etwas gab es noch nicht. Also habe ich zwei Herzen auseinander geschnitten und eigenhändig einen Schmetterling daraus gemacht.“

Vor vier Jahren nahm er die Schnittblumen aus seinem Sortiment, verkaufte mehr und mehr Dekoartikel und Geschirr. „Es hat sich nicht mehr gelohnt, und für die Tonne kaufe ich sie nicht“, sagt er. Als der gebürtige Kasseler 1984 seine Geschäft eröffnet, gibt es im Umkreis noch mindestens zehn weitere Blumenläden, das ist heute nicht mehr so.

Lipphardt hört aber nicht auf, weil er nichts mehr verkauft. Ganz im Gegenteil: Auf vielen Artikeln im Laden kleben bereits Verkaufsschilder. Sein Erfolgsgeheimnis: „Ich mache keine Versprechungen, sondern nur grobe Modelle. Vieles entwickelt sich erst bei der Arbeit.“

Dabei wollte er ursprünglich keineswegs Florist werden, „ich wollte mir die Hände nicht schmutzig machen“, scherzt Manfred Lipphardt. Ursprünglich ist er gelernter Großhandelsfachmann für Sanitär und Heizung, war drei Jahre bei der Bundeswehr, sieben Jahre bei den Stadtwerken. In das Geschäft mit Blumen ist er „so reingerutscht“. Seine Express-Ausbildung dauerte fünf Tage – dann zog er nach Hannover, leitete ein Dreivierteljahr eine Gartenhof in Hildesheim. „Den Umzug habe ich nie bereut, obwohl die Hannoveraner etwas distanziert sind.“ Am 2. Mai 1984 eröffnete er den schönen Blumenladen an der Bödekerstraße. Damit ist Ende September Schluss, die Gesundheit zwingt ihn dazu. Sein Lungenvolumen fasst nur noch 41 Prozent, außerdem wurde bei ihm Anfang des Jahres Darmkrebs diagnostiziert. „Die Entscheidung, den Laden aufzugeben, fiel dadurch leicht“, sagt der Florist. „Es ist die richtige Entscheidung, weil ich von meinem Ruhestand auch noch etwas haben und ihn in meinen eigenen vier Wänden verbringen will.“ Aber nicht nur – er plant Besichtigungen alter Burgen und Schlösser. „Ich finde das spannend. Ich will etwas für meine Gesundheit tun und auch mal mehrere Tage am Stück wegfahren. Erst mal besuche ich einen Freund in Thüringen.“ Das hat er sich mehr als verdient.

