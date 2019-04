Hannover

Vier Stockwerke geht es hoch bis unters Dach des neoklassizistischen Baus in der Calenberger Neustadt, dann öffnet sich die Tür zu seinem alten Klassenzimmer: Hier drückte Unternehmer Dirk Roßmann (72) von 1961 bis 1964 die Schulbank, machte im Rahmen seiner Lehre seinen Berufsschulabschluss als Drogist. „Schädlingsbekämpfung und Gifte gehörten damals auch zum Lehrplan“, scherzt er.

Schulleiter Dieter Klinger (63) hat eine alte Klassenliste mitgebracht, die Roßmann an einem der Tische unter den mächtigen Stützbalken studiert – Chemielehrerin Frau Kiesow war „eine Autorität“, erinnert er sich, in seine Mitschülerin Rosemarie war er verschossen. „Schule war nicht meine Welt“, sagt der Mann, dessen Klassenleistungen meist „sauschlecht“ gewesen seien. Die BBS aber sei „okay“ gewesen. Trotzdem: „Es sind weniger die Räume, die Gefühle auslösen“, sagt er beim Besuch der BBS 11, „ich spüre die Freundlichkeit der Menschen.“

Dirk Rossmann besuchte seine ehemalige Schule und las aus seinem Buch. Quelle: Christian Behrens

Und die katapultierte den Drogeriekönig zurück in die Schulzeit. Die ehemalige Klassenkameradin Isolde Sommermeier (75) hat das Abschlussfoto ihres Jahrgangs mitgebracht. „Ich mit Krawatte? Das geht ja gar nicht“, ruft Roßmann erstaunt und fährt sich über den kahlen Kopf. „Und mit Haaren!“ Was sich seit damals nicht geändert hat: „ Dirk war immer clever, ein offener, selbstbewusster Typ. Er wusste, wo es langgeht“, erzählt Sommermeier über den Mann, der einst in der Bank hinter ihr saß.

Roßmann-Linie aus Kaufleuten

Die Aula ist voll besetzt, als Roßmann aus seiner Biografie „...und dann bin ich auf den Baum geklettert“ liest. Die jungen Menschen, die Versicherungs-, Einzelhandels- oder Bankkaufleute werden wollen, das Wirtschaftsabi abschließen oder den Schritt in die Selbstständigkeit wagen wollen, hören aufmerksam zu. Roßmann, Jahrgang 1946, erzählt von seiner Kindheit – „als ich zur Welt kam, lag diese in Trümmern.“ Seine Mutter Hilde war die zweite Frau in Hannover, die ihren Führerschein gemacht hatte, stammte aus großbürgerlichen Verhältnissen. Die Roßmann-Linie bestand ebenfalls aus Kaufleuten – „einfache, bescheidene Leute, meine Oma knauserte mit allem“. Die Erfahrung seiner Jugend: „Geld war immer Mangelware.“

Dirk Rossmann besuchte seine ehemalige Schule. Quelle: Christian Behrens

Schon mit zehn Jahren wusste er, warum er Geld verdienen wollte: „Um mich zu befreien aus Zwängen und Abhängigkeiten. Es geht nicht um Luxus oder darum, wie Dagobert Duck Geld zu horten. Ich wollte kein Befehlsempfänger sein.“ 1972 revolutionierte er die Drogeriebranche. Weil die Preisbindung für Markenartikel fiel, eröffnete er mit 60 000 Mark Startkapital den ersten Selbstbedienungsladen auf 120 Quadratmetern in der Jacobistraße: kein Verkaufstresen mehr, nur Regale – das neue Verkaufssystem schlug ein.

Laden brummte nach Neustart

Wie er den Namen so populär gemacht habe, will ein Schüler wissen. „Wenn ich etwas gebe, bekomme ich das Doppelte zurück“, erklärt der 72-Jährige, der im vergangenen Jahr Warengutscheine im Wert von etlichen Millionen Euro an seine Mitarbeiter verteilte, sein Motto. Der Laden brummte nach dem Neustart, also schenkte er einer Mutter mit zwei Kindern den Inhalt ihres vollen Einkaufswagens – „und die Leute sprachen über mich“, erzählt er verschmitzt von der Kettenreaktion. Roßmann druckte und verteilte auf eigene Faust Prospekte, gab beim Kauf einer neuen Zahnbürste eine Mark Rabatt, wenn man die alte mitbrachte. Er schüttelt den Kopf und muss grinsen: „Die Leute haben mir sogar ihr Gebiss angeboten.“

Roßmanns Tipp: „Erst ganz lange nachdenken“

Wie wird man so erfolgreich – die Frage treibt die jungen Leute um. „Ich war gar nicht so besonders gescheit“, gibt Roßmann zu. „Heute habe ich 56 000 Mitarbeiter, mache fast zehn Millarden Euro Umsatz.“ Die Wurzel: „Ich habe als erster damals die Idee gehabt.“ Sein Tipp deshalb: „Erst ganz lange nachdenken.“ Denn auch seine Erfolgskurve hatte Dellen.

In den 90ern expandierte die Kette in die neuen Bundesländer und nach Polen. „Meine Bankschulden explodierten, ich war ängstlich und hibbelig – dabei sollte ein Chef Ruhe ausstrahlen“, erzählt der Unternehmer freimütig. Und gibt den Schülern zwei Ratschläge mit auf den Weg: „Lernt Englisch“, das liege ihm wegen seiner eigenen mäßigen Sprachkenntnisse am Herzen. „Und gebt nie zu früh auf. Kein Bock bei Gegenwind? Das geht gar nicht! Man muss das ganze Leben lang lernen.“ Donnernder Applaus.

Von Andrea Tratner