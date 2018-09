hannover

Im Augenblick des Glücks schickte sie ein Stoßgebet gen Himmel: Lea-Sophie Schütte (24) brachte am Sonnabend um 18.12 Uhr im Atrium von Porta-Möbel in Altwarmbüchen nur ein „Oh mein Gott“ heraus, als ihre Startnummer eins zur Fanfare für die Siegerin genannt wurde. Die 24-Jährige darf sich nun „Miss Herbst 2018“ nennen, 500 Euro im Möbelhaus ausgeben, Vip-Einladungen wie die zur NP-Sportgala im Theater am Aegi genießen – und sie ist für die Wahl zur Miss Niedersachsen im Januar im ECE-Center qualifiziert.

Acht Kandidatinnen stellten sich einer siebenköpfigen Promi-Jury mit Schlagersängerin Isabel Krämer (26), Miss Norddeutschland 2017 Christina Grass (30), NP-Gesellschaftskolumnistin Mirjana Cvjetkovic (41), Sebastian Fobe (33, im Maßanzug seines Ausrüsters Lo&Go), der noch am Mittwoch in der TV-Abenteuershow „Fort Boyard“ zu sehen war, und Pop-Aufsteigerin Laura Lato, deren Fans sogar Geschenke zu ihrem 24. Geburtstag zu Porta geschleppt hatten und auf ein Selfie nach dem anderen mit der jungen Frau aus Ilten drängten.

Die jüngste Teilnehmerin war sozusagen zur Probe dabei: Jana Idel geht mit ihren gerade einmal 15 Jahren in die zehnte Klasse, trotzdem verfolgt die 1,74 Meter große Frau schon jetzt einen großen Traum: „Ob nebenbei oder als Hauptberuf, ich will unbedingt Model werden.“ Deshalb ließ der Veranstalter Jana außer Konkurrenz mitlaufen und bat die Jury um eine Sonderwertung. Am Rande zitterten die Eltern und Patentante Kerstin Salzer (50) mit. Die fand, Jana habe „das richtig, richtig gut gemacht“ da oben im Scheinwerferlicht vor den vielen Fotografen, mit denen sie später auch beruflich zu tun haben will. Jana Idel fühlte sich ebenfalls „total wohl mit meinem Auftritt. Jetzt habe ich noch viel mehr Lust auf eine Zukunft als Model.“ Und die Auswertung der Zahlen zeigte: Die 15-Jährige wäre unten den ersten Drei gewesen. In spätestens drei Jahren darf sie auch offiziell dabei sein.

Beim Gespräch mit dem Moderator offenbarten die Miss-Kandidatinnen – nur die spätere Siegerin und ein Brautmoden-Model waren zum ersten Mal bei einer Wahl dabei – Überraschendes. Daniela Ladecke (18) beispielsweise würde von dem 500-Euro-Einkaufsgutschein mit der Einrichtung eines zweiten Badezimmers beginnen: „Weil mein Freund immer so viel Zeit auf der Toilette verbringt.“ Teilnehmerin Natali Dillmann (26) präsentierte sich im Abendmoden-Durchgang kess im rosa Dirndl: „Ich liebe den Herbst mit Farben wie Gelb, Braun und Lila. Und ich liebe das Oktoberfest.“ Katharina Schulz (20) hatte Make-Up und Outfit exakt der Farbe ihrer Haare (Rostbraun) angepasst, die Studentin mag es „logisch und systematisch“. Dementsprechend studiert sie Chemie und Mathematik.

Die Gewinnerin beeindruckt mit Vielem

Die Startnummern drei und vier sind seit der Miss-NP-Wahl Freundinnen, so unterschiedlich sie auch sind. Die AOK-Schulservicebeauftragte Janka Nebel (22), die Schulabgängern auch mit den Knigge-Regeln vertraut macht („Manche können weder ein Gespräch eröffnen noch wissen sie, dass man einer alten Frau auch mal die Tür aufhalten kann“), und Heilerziehungspflegerin Sandra Leopold (26) trennen fast 25 Zentimeter Körpergröße. Leopold war bei Porta mit 1,56 Metern („Auch Kleine können Großes erreichen“) die Kleinste, Nebel mit 1,80 Metern die Größte. Beide waren durch Rang zwei (Nebel) und drei (Leopold) bei der Miss-NP-Wahl schon für die Miss-Niedersachsen-Wahl qualifiziert, nun war es andersherum und Sandra Leopold die Vize. Dadurch freuten sich auch Ladecke und Schulz über ihr Ticket für die nächste Miss-Stufe.

Gewinnerin Schütte beeindruckte mit vielem. Der familiäre Zusammenhalt: Sowohl Freund Niklas (28, vermietet und verkauft Wohnmobile) und ihre kleine Schwester Hanne (15) als auch die Eltern Annette (50) und Rudolf (57) gaben der 1,70 Meter großen Frau Kraft und Unterstützung. Der Werdegang: Lea-Sophie hat schon eine Ausbildung zur Krankenschwester hinter sich, studiert jetzt aber Sonderpädagogik: „Ich will anderen Menschen auf ihrem Lebensweg helfen. Der Beruf darf nicht nur Geld bringen, er muss auch sinnvoll und erfüllend sein.“ Die Wohnsituation: Schütte lebt in einer Siebener-WG direkt am Steintor, in der Etage über einem türkischen Gemüsehandel. Seit drei Jahren teilen sich Freund Niklas und sie ein 24-Quadratmeter-Zimmer: „Und wir sind immer noch zusammen und glücklich.“ Die Großzügigkeit: Den 500-Euro-Gutschein will sie „einem lieben WG-Kumpel spenden, den die Freundin verlassen hat. Der hat echt nix und wohnt bei uns im Durchgangszimmer.“ Schütte will ihm nun Lattenrost und Matratze kaufen: „Er braucht das Geld definitiv nötiger als ich.“

Das nötigte auch Porta-Altwarmbüchen-Chef Mario Meik (48) Respekt ab, der „das Niveau der Wahl absolut erstklassig“ fand und meinte: „Eine hübsche Frau mit hoher sozialer Kompetenz hat verdient gewonnen.“ Lena Bröder (29) glaubt, Lea-Sophie Schütte kann „mit ihrer unkonventionellen Art noch viel erreichen“. Sie muss es wissen. Bröder war 2016 Miss Germany und wurde vor wenigen Wochen in Münster verbeamtet – als Gymnasiallehrerin für katholische Religion.

Von Christoph Dannowski