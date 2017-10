ENGAGIERT: Laura Hoffmann will mit der Aktion im RP5 etwas bewegen.

© Heusel

Benefiz-Aktion

Laura Hoffmann will Enke-Stiftung helfen

Das wird ein unterhaltsamer und informativer Abend: Laura Hofmann (28) organisiert am Sonntag ab 18 Uhr im RP5 am Raschplatz eine Benefiz-Aktion, die sogar das Interesse von Teresa Enke (41) geweckt hat. Mit dem Hashtag „hannoverhilft“ will Hoffmann in der Stadt Perspektiven für ein soziales Miteinander schaffen.