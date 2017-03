Mörderisch gut: Susanne Mischke hat gerade eine neue Anthologie mit Kurz-Krimis geschrieben.

© Niehaus

Susanne Mischke

Krimi-Queen: „Ich war meiner Zeit voraus“

Sie ist eine der erfolgreichsten Krimiautorinnen in Deutschland: Susanne Mischke (56) lebt in der Wedemark, ihr Kult-Ermittler Bodo Völxen ermittelt in Hannover und der Region. Die NP sprach mit der Schriftstellerin über ihre neue Kurzgeschichten-Sammlung „Mordskerle“, das Gift der Engelstrompete und „grauenvolle“ Tatort-Sonntage.