Hannover

So langsam geht ihr Herzschlag nach oben – in wenigen Tagen traut sich Filiz Koc (31) mit ihrem Traummann: Freitag (24. August) heiraten die Sportlerin und der einstige Mister Germany Almondy Rose (33), im Expowal. Was für ein Kleid Koc an ihrem großen Tag tragen wird, verrät sie logischerweise nicht.

Die NP konnte ihr dennoch ein paar Details entlocken: „Es ist ein Brautkleid im Boho-Vintage-Stil, Erdtöne und Fliederfarben werden eine Rolle spielen“, so die Braut. Sie will – verständlicherweise – ein Hingucker sein: „Mit meinem Outfit möchte ich mich von den anderen Gästen abheben, es aber dennoch locker angehen lassen.“ Ihr traumhaft langes, brünettes Haar will sie mit einem Rosenkranz verzieren.

Kleid ist ein echter Boho-Vintage-Traum

Fündig geworden ist die 31-Jährige übrigens bei „Whit­e & Night“ an der Ge­orgstraße, dort probierte sie neulich verschiedene Modelle an. „Und bei dem einen waren sich alle einig“, erzählt sie. Alle heißt in dem Fall: ihre Mutter Andrea Koc, die Schwiegermama Petra Rose (57) und ihre Schwester Yeliz (24). Töchterchen Bella (21 Monate) fand die Mama na­türlich in jedem der Outfits einfach nur toll.

„Es war ganz unkompliziert mit ihr als Kundin“, bescheinigt ihr „White & Night“-Inhaberin Klaudija Hentze (42), „Filiz Koc ist eine Frau, die alles mitbringt, um eine wunderschöne Braut zu sein: Sie hat eine sportliche Figur, sie ist groß, schlank.“ Und bei Hentze schöpfte Koc aus dem Vollen, die Geschäftsfrau hatte nämlich schon die gesamte Kollektion fürs nächste Jahr im Haus – also konnte die Braut die angesagtesten Modelle anprobieren. Ein bisschen muss an ihrem Traumkleid aber geändert werden: „Ich bin zu dünn, habe fast keinen Po mehr, jedes Kleid war mir zu groß“, so Koc. Was wohl daran liegen dürfte, dass sie ihr Töchterchen noch stillt und das ja einige Kalorien verbrennt.

Freitag ist dann endlich der große Tag. Zweifel daran, dass sie traumhaft toll aussehen wird, hat die Braut nicht. Wäre ja auch unnötig.

Von Mirjana Cvjetkovic