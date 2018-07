Hannover

Diese Nachricht haut uns um: Wladimir Klitschko (42) kommt in die Stadt, der ehemalige Box-Weltmeister im Schwergewicht hält anlässlich des diesjährigen Leibniz-Rings des Presse Clubs Hannover die Laudatio auf Klaus Meine (70)!

Und der freut sich so richtig: „Das bedeutet mir so viel, dass ich zu Hause geehrt werde“, so der Sänger der Scorpions, „das berührt mich viel mehr als eine Preisverleihung in Los Angeles.“ Am 5. Dezember ist es soweit, dann kommen geladene Gäste wie gewohnt im HCC zusammen, die Veranstaltung ist eine der hochkarätigsten des Jahres.

Meine wird als Brückenbauer geehrt

Das Kuratoriums des Presse Clubs benennt präzise, warum es Klaus Meine als Preisträger ausgewählt hat: „Seine internationale Popularität und Akzeptanz hat er eingesetzt, um Brücken kultureller Vielfalt nicht nur über Ländergrenzen, sondern auch über ideologische Grenzen hinweg zu bauen“, heißt es in der Begründung des Teams um den Vereinsvorsitzenden Jürgen Köster (69). „Damit ist es ihm gelungen, die Menschen weltweit für Toleranz und ein friedliches Miteinander zu begeistern.“

Aber auch über den Laudator Klitschko freut sich Köster: „Ich bin begeistert“, sagte er der NP. Der 69-Jährige hat Klitschko auch schon einmal kämpfen sehen, bei uns hier in der damaligen Preussag-Arena (heute ist die Tui Namensgeber). Das war 2003. Lange dauerte der Kampf aber nicht, vor 12 000 Zuschauern ging „Mr. Steelhammer“ damals nach 27 Sekunden gegen Corrie Sanders († 46) in der zweiten Runde zu Boden. „Seitdem ist er ja sehr standhaft“, so Köster lachend. „Toll, dass er sich die Zeit nimmt und kommt.“ Ihm sagte der viel beschäftigte Sportler auch bereits, dass er quasi im Flugzeug wohne und sich freue, mal wieder eine Nacht in Hannover zu verbringen.

Klitschko ist mit Scorpions-Sänger befreundet

Der Abend dürfte ein rauschender werden, womöglich sogar ein zauberhafter: Wladimir Klitschko zaubert in seiner Freizeit nämlich gerne. Vielleicht zeigt er ja etwas von seiner Fingerfertigkeit im HCC. In einem Interview sagte er mal, dass er am liebsten „unbekannte Menschen mit dem Unerwarteten konfrontiert.“ Wir bitten drum!

Von Mirjana Cvjetkovic