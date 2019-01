Hnnover

Sie wollte einfach nicht mehr. Oder besser gesagt: Sabine Stockmann (34) möchte sehr wohl mehr – „nämlich etwas Neues beginnen.“ Und deshalb schließt die Vollblutgastronomin das – vor allem bei Müttern – so beliebte Café Rockzipfel in der List (In der Steinriede 9). „Es waren schöne Jahre, ich bin wirklich sehr dankbar“, sagte die Betreiberin der NP. Doch nach Feierabend am 31. März schließt das kinderfreundliche Café für immer die Türen.

Dann springt die Frau, die in den sechseinhalb Jahren stets einen freundlichen Satz für die Gäste hatte und deren große, grüne Augen hinter der stylishen Brille funkeln, auf: Die Lieferanten sind da, einer bringt Getränke, der andere Lebensmittel für die nächsten Tage. Und das machte die 34-Jährige immer aus: Sie packt mit an, stand hinterm Tresen, nahm Bestellungen auf, bereitete Getränke zu, servierte, kassierte. Ein Fulltime-Job.

Kindercafé zu, neues Geschäft im Sommer auf

Seitdem sie 14 war, hat sie schon immer irgendwo in der Gastronomie gearbeitet: „In Cafés, Restaurants, ich habe Hotelbetten gemacht, in der Küche gespült“, erzählt sie euphorisch. Sie schaut sich in ihrem liebevoll eingerichteten Laden des Eckhauses um: „Ich hätte nie gedacht, dass ich das hier so lange machen werde. Es ist krass, wie schnell die Zeit vergeht. Aber ich bin wirklich sehr stolz. Sechseinhalb Jahre selbstständig in der Gastronomie, das muss man heutzutage erstmal schaffen.“

Stockmann hatte es geschafft, tagtäglich selbst gemachten Babybrei, Frühstücke und Mittagsmenüs, Kuchen und Quiche angeboten, außerdem Taufen, Hochzeiten und Geburtstage bewirtet. Doch irgendwann hat sich bei dem Wirbelwind ein Gefühl breit gemacht: „Ich bin irgendwie auf der Stelle stehengebleiben“, resümiert sie die Wochen und Monate, in denen sie über eine Veränderung nachgedacht hat. Stockmann ist sich sicher: „Wenn man nicht auf sein Inneres, sein Bauchgefühl hört, ist das nicht gut.“ Die 34-Jährige lacht: „Außerdem verändert man sich doch eh alle sieben Jahre, etwas Neues geschieht.“

Gastronomin möchte nun auch eigene Kinder

Etwas Neues – genau das hat sie vor. Und zwar an gleicher Stelle: „Ich erfülle mir meinen Traum und eröffne ein Café.“ Zugleich winkt sie ab: „Nein, es wird kein Spielzeug geben! Höchstens ein Malbuch. Ich lasse das gar nicht erst einreißen.“ Abgesehen davon, dass sie am 1. Juli starten möchte, ein ganz neues Konzept in der Tasche hat und „das Ganze nicht wiederzuerkennen sein wird“, verrät sie jedoch nichts. Weiter an ihrer Seite: wird ihr langjähriger Lebensgefährte Janit Indra (36) sein, der bereits seit zwei Jahren im „ Rockzipfel“ mitmischt. Ein schönes privates Vorhaben verrät Stockmann noch zum Schluss: „Ich möchte gerne ein Kind bekommen.“ Dann wird aus Tante Biene, wie die jüngsten „ Rockzipfel“-Gäste sie zu nennen pflegen, vielleicht bald eine Mama! Viel Glück!

Von Mirjana Cvjetkovic