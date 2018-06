Hannover

Das Engagement haben sie sich von den Schauern nicht nehmen lassen: „Wieso auch? Ist doch eine schöne Abkühlung“, sagte Veranstalter Matthias Görn (43) lachend bei diesjährigen Lions Cup, als der Wettergott mittags einen Regenguss vom Himmel schickte.

24 Teams waren zu dem Charity-Fußballturnier von 1874 Hannover in der Steintormasch zusammengekommen, um für den Verein Kinderherz zu kicken, grätschen und zu tunneln. „Ich mache gerne mit“, sagte Daniel Stendel (44), nachdem er sich das schweiß- und regennasse Trikot vom Leib gezogen hatte. Schließlich sei der Zweck ein guter „und wenn man selbst Kinder hat, kann man sich vorstellen, wie Eltern fühlen.“ Der neue Trainer des englischen Drittligisten FC Barnsley genießt übrigens die zwei Wochen, die er noch in der Stadt ist, sehr. Gut so.

Auch gut sind die 10 000 Euro, die zusammengekommen sind und die der Lions Club Hannover Löwenbastion nun an Kinderherz weitergibt. „Davon wollen wir die kardiologische Ambulanz in der MHH-Kinderklinik verschönern“, erklärte Kinderherz-Vorstand Hanns Werner Staude (56). Er hatte seine Vereinskollegen Sascha Casado (43, spielte mit) und Jörg Rosenbaum (48, aß eine Wurst) mitgebracht, Schirmherr Altin Lala (42) schaute vom Spielfeldrand zu. Die 96-Legende hat sich übrigens während des Turniers typisieren lassen, der kleine Karl (7) ist jüngst an Leukämie erkrankt (NP berichtete), sein Vater Ole Dyck kickt in der 1. Herrenmannschaft der SG von 1874.

Jasmin Arbabian-Vogel (49) gab auf dem Platz ihr Bestes, erzählte etwas von Fallrückzieher und Elfmetern, die sie versenkt haben will – nicht. „Dabei sein ist alles“, sagte das Bundesvorstandsmitglied des Verbands Deutscher Unternehmerinnen (VdU) und grinste, „der olympische Gedanke zählt“. Dann jubelte sie wieder ihrem Liebsten zu: Wolfgang Sick (59) vom Peppermint Park.

Von Mirjana Cvjetkovic