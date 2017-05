GUTES TEAM: Katrin Sass mit Film-Enkelin Malina Harbort.

© Rainer-Droese

NDR-Film

Katrin Sass dreht Familiendrama in Hannover

Hannover ist Filmhauptstadt: „Das deutsche Kind“ ist ein Familiendrama, das der NDR in der Region produziert. Die NP traf am Set in Gehrden die Hauptdarstellerin Katrin Sass (60). Der „Weissensee“-Star spielt eine Frau, die um ihre Enkelin kämpft. Die Charakterdarstellerin findet klare Worte über TV-Themen, Politik – und ihre „spießige Frisur“.