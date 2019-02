Hannover

Der Nobelkoch vom „Alten Jagdhaus“ und Sohn von Sterne-Koch Heinrich Stern (80) geht mit seiner Lebensgefährtin Britta Mönkedieck nach Lübeck, übernimmt dort das bekannte Schabbelhaus in der Mengstraße unterhalb des Buddenbrookhauses.

„Wir wollten eine Veränderung und uns gefällt es dort sehr“, sagte Stern der NP. Auch in Lübeck will er wieder gehobene deutsche Küche anbieten. Anfang Juni wird Stern, der Ende der 1980er Jahre mit einem Stern ausgezeichnet wurde, das Alte Jagdhaus am Seelhorster Stadtwald abgeben.

Von Maike Jakobs