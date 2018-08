Hannover.

Frau Joop, für ein Pferderennen à la Ascot darf man sich durchaus aufbrezeln. Haben Sie Ihr Outfit schon parat?

Nein, noch nicht ganz. Aber ich habe mir bei einer sehr guten Hutmacherin gerade einen Hut ausgesucht. Ich freue mich schon darauf, mich für den Anlass mal wieder richtig schick zu machen.

Und wie mögen Sie es im Alltag – eher schlicht oder eher schrill?

Sagen wir so: Sie würden mich nicht erkennen (lacht). Da bin ich eher in Jeans, Turnschuhen, mit hochgesteckten Haaren und ungeschminkt unterwegs. So fühle ich mich tatsächlich am allerwohlsten.

Wie steht es um Ihre Wettbereitschaft auf der Pferderenbahn?

Angst habe ich! Ich habe Angst davor, zu verlieren (lacht). Aber ich werde mich am Renntag in Hannover mal im Wetten versuchen. Ich war schon lange nicht mehr bei einem Rennen, habe auch noch nie etwas gewonnen.

In welchen Lebenslagen sind Sie denn dann Glückskind?

In allen, die mit Losen zu tun haben (lacht), bei Tombolas. Da habe ich schon öfter gewonnen. Sogar mal ein Auto, einen Smart, das war bei einer Stiftungsveranstaltung. Da mir der Gewinn unangenehm war, habe ich das Auto einfach wieder gestiftet.

Können Sie eigentlich reiten?

Können ist so eine Sache, das würde ich jetzt nicht behaupten (lacht). Aber ich hatte mal Reitunterricht, war als Kind auch auf diversen Ponyhöfen. Meine Schwester hat sogar eigene Pferde. Meine Tochter, die kann richtig gut reiten.

Was das Wetten anbelangt, riskieren Sie eher nicht so viel. Haben Sie mit Ihrer eigenen TV-Show „Jung, weiblich, Boss!“ irgendwas riskiert? Nach zwei Folgen wurde die Gründerinnenshow bei RTL 2 nun ja abgesetzt.

„Jung, weiblich, Boss!“ ist ein Format, in dem Frauen und Gründerinnen im Mittelpunkt stehen. Das Thema ist relevant, hatte aber viel Konkurrenz im Unterhaltungsbereich und auf den besten Sendeplätzen. Die Show konnte sich leider nicht so positiv entwickeln, wie wir gehofft haben. „Jung, weiblich, Boss!“ ist ein Special- Interest-Thema, dass auf dem Digitalsender TV now von Anfang an gut funktioniert hat. Dort wird es auch weiterhin zu sehen sein. Natürlich ist es schade, dass das Format auf RTL 2 nicht mehr zu sehen ist. Die Entwicklung hat mir viel Spaß gemacht. Die Kandidatinnen werden ihren Weg stringent weiterverfolgen, von meiner Seite ist eine Zusammenarbeit mit Cita und Lea geplant.

Sie selbst sind ja schon lange keine Gründerin mehr: Womit beschäftigen Sie sich in Ihrer Firma eigentlich gerade?

Wir haben gerade eine Bettenkollektion gelauncht, entwickeln immer neuen Schmuck und Düfte, bringen Handtaschen und Schuhe auf den Markt, haben eine Tapeten-Kooperation verlängert. Es ist also viel zu tun (lacht). Ansonsten bin ich unentwegt dabei, die Marke international zu registrieren. In unserem Business ist das eine unheimlich große Investition und ein nicht ganz unwesentlicher Teil der Arbeit. Und leider sind wir auch immer wieder damit beschäftigt, Anbieter von Plagiaten zu verfolgen, die zum Beispiel Fake-Schmuck verkaufen.

Wie gut kennen Sie eigentlich unsere Region? Ganz so weit weg wurden Sie ja geboren, in Braunschweig.

Das stimmt. Insbesondere war der Dom dort immer ganz spannend für mich, weil mir immer erzählt wurde, dass angeblich ein Löwe an der Pforte des Doms gekratzt hat. Diese Geschichte habe ich bis heute nicht vergessen.

Das ist das Programm des Ascot-Renntags:

Der Audi Ascot-Renntag beginnt am Sonntag, 19. August, um 13 Uhr, das erste Rennen startet um 13.45 Uhr (letztes Rennen 18.45 Uhr). Um 14.25 Uhr wird ein neues Fahrzeug des Hauptsponsors präsentiert, außerdem gibt es eine Autogrammstunde mit Jette Joop und Oliver Tienken („Curvy Supermodel“). Wer Lust hat, macht beim „Lady Elegance“-Wettbewerb mit, das eleganteste Outfit wird prämiert. Erster Preis: Ein Berlinale-Trip mit Übernachtung und Abendessen! Eintritt kostet neun Euro, Damen mit Hut bekommen freien Zugang.

Von Mirjana Cvjetkovic