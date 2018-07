hannover

Diese Rechnung hat er beglichen: 429 Kilometer in 109 Stunden ist Jens Wackerhagen (40) gelaufen, nur drei Schlafpausen hat sich der Extremsportler gegönnt. „Dieses Rennen ist ein Biest“, hatte er der NP erzählt, als er im Januar als tragischer Held vom „Montane Spine Race“ zurückgekehrt war – nun hat er das Biest bezwungen.

Es gilt als eines der brutalsten Rennen der Welt: Der „Spine“ ist eigentlich ein Fernwanderweg, wie eine Wirbelsäule zieht er sich vom englischen Örtchen Edale bis hoch zur schottischen Grenze. Im Winter war Wackerhagen auf Erfolgskurs – trotz mieser Wetterbedingungen. Er kämpfte sich durch Blizzards, stapfte durch hüfthohe Schneeverwehungen, navigierte durch Hochmoore, erduldete die eisige Kälte. Am sechsten Tag lag er auf Platz 13, war sogar einen Tag schneller als bei seinem ersten Start im Vorjahr – und verlor den Fokus aus den Augen. „Das Rennen ist ein Abenteuer, kein Wettkampf“, war seine Erkenntnis. Zehn Kilometer vor dem Ziel musste er abbrechen – nachdem er eine Flasche mit einem Energydrink verloren hatte, fehlten ihm die nötigen Kalorien.

Traumatisch: Tränen fließen an der Stelle, wo er scheiterte

MONTANE SPINE RACE: Die Strecke führt vom englischen Dorf Edale bis an die schottische Grenze. Quelle: Montane Spine Race

Wackerhagen hat daraus gelernt. „Mein Fokus war diesmal die Reise“, erzählt der Extremsportler. Mit unglaublicher Leichtigkeit plaudert er über einen Tempo-Lauf, der für andere ein Horrorszenario wäre. „Es war ein Traum“, sagt er über die englische Landschaft, die er nun „aus einer ganz anderen Perspektive“ wahrgenommen habe. Sanfte Hügel, Moore, Schafwiesen, „der Hadrianswall mit dem Baum aus der Robin-Hood-Saga“, die mächtigen Wassermassen, die über die Felsen des Cauldron Snout ins Tal stürzen – Wackerhagen hat sich diesmal sogar Zeit für Fotos genommen. Auf einem Bild an einer Schutzhütte strahlt er in die Kamera – „das ist die Stelle, an der ich im Januar scheiterte...“

Ein emotionaler Moment für den Mann, der im Henriettenstift als OP-Fachkraft arbeitet und mit seinen Rennen immer auch Spenden sammelt. „Es kam alles wieder hoch, da sind auch Tränen geflossen“, gibt er zu. Das traumatische Januar-Erlebnis musste verarbeitet werden, „dann lief ich strahlend ins Ziel“. Als Dritter in einem Feld mit 80 Startern. Der Sieger hatte die Strecke in nur 78 Stunden geschafft („Das ist Wahnsinn“), der Zweitplatzierte war zehn Stunden schneller als Wackerhagen. „Aber das Hauptfeld kam zwei Tage hinter mir“, erzählt der Extremsportler und man hört einen gewissen Stolz aus seiner Stimme.

WASSERFALL: Der Cauldron Snout war im Januar ein extrem gefährlicher Abschnitt. Der Weg führt rechts am Wasserfall hoch Quelle: Jens Wackerhagen

Das „Montane Spine Race“ im Sommer ist eine „Hitzeschlacht“

Denn ein Spaziergang war auch dieses „Spine“-Rennen nicht. „Eine Hitzeschlacht“, lautet Wackerhagens trockener Kommentar. „Das war kein typischer englischer Sommer, wir hatten 26 Grad – und in den Mooren gibt es keinen Schatten.“ Die Nächte waren kalt, der Nebel gefror im hohen Gras – Wackerhagen holte sich jede Menge Blasen an den Füßen. Dafür waren kurz nach Mittsommernacht die Tage lang, dem Extremsportler reichte eine Batterie in der Stirnlampe für die Nachtetappen.

Zeit für nette Begegnungen hatte der Läufer mit der Rückennummer 222 sogar auch: „In der zweiten Nacht hat mich ein älteres Ehepaar, das das Rennen im Internet verfolgt hat, immer wieder abgepasst und mit ,Hi Jens’-Rufen angefeuert.“

LIEBLICHES GRÜN: Jens Wackerhagen fotografierte den Hadrianswall – „das ist der Baum aus der Robin-Hood-Saga“. Quelle: Jens Wackerhagen

Hat Wackerhagen nun seinen Frieden mit dem „Spine“ geschlossen? Nicht ganz, 2019 will er wieder antreten. „Ich habe im Januar in der letzten Schutzhütte einen Löffel vergessen“, lautet seine verrückte Erklärung. Einer der Helfer habe ihn damals eingesteckt. „Der Löffel wartet im Winter auf mich“, sagt der 40-Jährige und lacht. „Das ist doch eine neue Motivation.“

#jensrennt: Mit jedem Lauf sammelt er Spenden

ERLEICHTERT: In dieser Schutzhütte zehn Kilometer vor dem Ziel war Wackerhagen im Januar gescheitert. Quelle: Jens Wackerhagen

Er rennt, damit kranke Kinder wieder laufen können: 3500 Euro hat der Ultraläufer mit seiner Aktion #jensrenntbeim sommerlichen „Montane Spine Race“ gesammelt. Damit werden Kinder aus Krisengebieten der Welt behandelt, die mit Fußfehlstellungen geboren wurden – im Annastift der Diakovere werden sie in der Orthopädie operiert. „Wir können bald wieder einem Kind helfen“, sagt Wackerhagen über den aktuellen Stand des Spendentopfes. Unter dem Stichwort „Jens rennt“ kann man unter IBAN DE78 5206 0410 0100 6022 48 einzahlen. Hier ist der Link zur Seite.

Von Andrea Tratner