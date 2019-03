In Deutschland werden täglich sieben Millionen To-go-Becher in den Müll geworfen. Zahlen wie diese haben Moderatorin Jennifer Sieglar (35) zum Umdenken bewogen: Über ihre Herausforderung, nachhaltiger zu leben, hat sie ein Buch geschrieben. Dienstag ist „Umweltliebe“ erschienen, Mittwoch liest Sieglar daraus in Hannover.