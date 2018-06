Hannover

Wenn Floriana Sommerauer (69) auf Reisen geht, packt die Schauspielerin nicht viel in ihren Koffer: Denn ihre Shirts haben eine völlig andere Außen- als Innenseite Rücken- und Vorderteil kann man wenden. So zaubert sie sich in Nullkommanix viermal ein neues Outfit. „Da habe ich mit einem Shirt so viele Möglichkeiten zu kombinieren, das ist doch ideal“, sagt sie mit herzlichem Lachen.

Die Shirts kommen von ihrem eigenen Label „Wiso Sowi“, das sie zusammen mit ihrer Freundin Luise Wickert (61) vor fast 20 Jahren gegründet hat. Seitdem bieten die beiden Frauen besondere Mode an. Die Arbeit haben sie sich klar aufgeteilt: Die etwas ruhigere Wickert näht die Kleidung und Sommerauer nutzt ihr Verkaufstalent und berät die Kundinnen. „Wiso Sowi“ ist eine Kombination der Anfangsbuchstaben ihrer Nachnamen.

Die Schnitte sind klassisch weiblich: „Wir wollen die Frau, die man ist, mit unserer Mode herausheben. Daher müssen beide Platz haben – die Frau und das Kleid“, betont Floriana Sommerauer. Sie selbst ist das beste Beispiel für diesen Anspruch – so selbstbewusst und farbig wie sie ihre Kleidung trägt und dabei ihre Figur auch zeigt.

Mit ihrer Mode hat das Duo eine klare Botschaft: „Wir schauen die Frau an und überlegen, was zu ihr passt. Jeder Typ ist unterschiedlich, jedem steht etwas anderes, ob groß oder klein, dick oder dünn, jung oder alt – jede Frau ist auf ihre Art schön. Das wollen wir auch zeigen!“, sagt Sommerauer. Dass sie manchmal mit ihrer Beratung erstmal ein Umdenken bei den Kundinnen bewirken müssen, ist beiden Modemacherinnen klar: „Unsere Kleidung zeigt, wo der Körper aufhört. Wir kaschieren nicht, wir verstecken nicht – wer extraweite Kleidung anzieht, weil er sich zu voluminös findet, tut sich nichts Gutes – es sieht nur nach noch mehr aus!“, warnt Sommerauer.

Ihre Kleider sollen die Trägerin begleiten – jenseits aller Modediktate. So entwerfen sie auch keine saisongebundenen Kollektionen, sondern bieten um die hundert Schnitte in ihrem Geschäft an der Egestorffstraße 2 in Linden. Manche Vorlagen sind bereits aus der Anfangszeit von vor 20 Jahren: „Unser schwarzes Kleid ist ein Dauerbrenner.“ Ihre Geschäftsidee ist unkonventionell: Gefällt ein Kleid, aber die Lieblingsfarbe ist eine andere, dann näht Wickert es so und passt es auch auf die Figur an.

Beste Freundinnen: Luise Wickert (rechts) näht auch Abendkleider. Sie und Floriana Sommerauer sind ihre perfekten Models.

Kennengelernt haben sich Luise Wickert und Floriana Sommerauer in Hannover quasi auf der Straße: Sie waren Nachbarn in Waldheim, arbeiteten beide als Schauspielerinnen und hatten beide Kinder. Genug Gemeinsamkeiten, um sich anzufreunden. Luise Wickert, die auch Modedesign studiert hatte, nähte als Hobby nebenbei. So entstand ihr Label eher zufällig: Als Wickert und Sommerauer für eine Freundin als gemeinsames Geschenk einen Kapuzenschal aus Webpelz nach eigenem Entwurf anfertigten, wollten den alle Freundinnen haben – so versorgten die Frauen erst ihren Freundeskreis, dann boten sie ihn auf Weihnachtsbasaren an.

Der große Durchbruch kam, als sie im Handwerksforum der Infa kurzfristig einen Platz bekamen. „Wir haben eine Woche lang durchgearbeitet“, erinnert sich Wickert. „Floriana hat so viel Bestellungen aufgenommen, so viel Material hatten wir gar nicht. Aber wir waren so begeistert, dass die Leute unsere Sachen kaufen wollten, dass wir einfach weitergemacht haben“, erzählt die 61-Jährige. Am Anfang von „Wiso Sowi“ stand sie noch im Schauspielhaus unter Intendant Ulrich Khuon (67) auf der Bühne, als der nach Hamburg wechselte, wurde auch ihr Vertrag nicht verlängert: „Ich wechselte dann ganz in die Modebranche.“

Ihr Schauspieltalent zeigen beide Designerinnen aber immer noch – auf ihren Modeschauen. Die werden wie ein Theaterstück aufgeführt, mit kleinen Sprechrollen und Gimmicks. Und da zeigt sich auch, dass diese beiden Powerfrauen ihrem Modeanspruch in nichts nachstehen – mit ihrem Selbstbewusstsein, ihrer Lebensfreude und ihrer Art, ihr Leben jenseits der Norm zu genießen. Und das seit fast 20 Jahren.

Von Maike Jacobs