HAT FRÜHLINGSGEFÜHLE: Jamie-Lee Kriewitz freut sich auf ihre Tour.

© Rainer_Droese

Jamie-Lee Kriewitz

Jamie-Lee Kriewitz startet Tournee

Jamie-Lee Kriewitz stehen spannende Wochen bevor: Die 19-Jährige ist für einen „Echo“ nominiert, sie bereitet sich aufs Abitur vor – und dann steht auch noch ihre erste Tour an. Auftakt ist am 13. April im Musikzentrum Hannover. Die NP traf die Musikerin auf einen Kaffee am Bahnhof.