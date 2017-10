Jahnke als Danny

Jahnke spielt Danny in „Grease“

Endlich mal einer, der nach der Teilnahme an einer Casting-Show nicht in der Versenkung gelandet ist: Alex Jahnke (30) hat die Hauptrolle im Musical „Grease“ ergattert – Dienstagabend war Premiere in Hamburg. Die NP sprach mit dem „DSDS“-Vize aus Sehnde über diesen Karrieresprung.