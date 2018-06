Hannover

Elegant sieht es aus, wenn Epi auf Kommando oder nach kurzen Fingerzeigen durch die Beine von Inka Burow (45) wuselt, sich im Kreis dreht, mehrere Schritte rückwärts marschiert, aufmerksam die Ohren spitzt. Radfahrer bremsen in der Eilenriede ab, genießen das „Dogdance“-Spektakel.

Am 30. Juni und 1. Juli steht die siebenjährige Papillon-Dame (eigentlich heißt die Rasse „Kontinentaler Zwergspaniel“) auf der ganz großen Bühne – Burow untermauert ihre Vorträge bei der Messe „Hund & Co.“ mit Epi und Henry (ebenfalls sieben Jahre). Sie ist absolute Expertin, seit Jahren Hundetrainerin, hat vier Bücher geschrieben. „Ein Leben ohne Hunde kann ich mir nicht mehr vorstellen“, sagt die 45-Jährige, die in der Pressestelle in der Staatskanzlei von Ministerpräsident Stephan Weil (59) arbeitet.

Den ersten Hund gab es mit 17 Jahren

Dabei ist sie gar nicht mit Hunden aufgewachsen: „Aber meine Oma hatte einen Chow-Chow, mit dem saß ich gerne im Sandkasten.“ Burow schmunzelt, wenn sie an den „guten Happen“ (Übersetzung der Hunderasse) denkt. „Die Narben an meinen Knien erinnern mich noch heute daran.“ Erst mit 17 Jahren konnte sie durchsetzen, dass die Familie einen Hund anschafft – Tibet-Terrier Tiger wollte aber nicht wachsen, es stellte sich heraus, dass er trotz Rassezertifikat wohl doch eher ein Mischling war. Heiß und innig geliebt wurde er 18 Jahre lang trotzdem. Obwohl: „Ein Hund fängt bei mir persönlich eigentlich ab Kniehöhe an“, sagt die sportliche Brünette – Joggen war mit Tiger leider nicht drin.

Beim ersten eigenen Tier wollte sie deshalb alles richtig machen, zusammen mit ihrem damaligen Lebensgefährten hatte sie sich nach langen Diskussionen darauf geeinigt, dass es ein Border Collie („gilt als intelligenteste Rasse der Welt, die Tiere sind wahnsinnig sensibel und zugleich extrem kooperationsbereit“) werden sollte – und einen Plan ausgearbeitet: Drei Züchter konsultieren, mindestens eine Nacht über die Entscheidung schlafen.

Gassigehen als Spießrutenlauf

Doch auf dem Weg zum Welpengehege „stolpert“ sie über die Hündin, die ihr Herz erobern sollte: Grappa, acht Monate alt, wegen eines Gebissfehlers eigentlich vom Züchter aussortiert. „Ich habe mich an ihr furchtbar abgearbeitet“, erinnert sich Burow mit einem Seufzen. Grappa öffnete ihr aber auch den Horizont für Training, Tricks und Kniffe im Umgang mit Hunden. Denn: „Gassigehen war anfangs ein Spießrutenlauf. Grappa hat sich auf andere Hunde gestürzt, war aber andererseits auch total ängstlich.“

Für Burow schloss sich eine Odyssee durch Hundeschulen, Seminare und Trainerstunden an. „Mir tut vieles leid, was ich damals gemacht habe – aber ich wusste es nicht besser“, sagt sie. Vor 20 Jahren hätten viele Trainer die Meinung vertreten, man müsse den Willen des Hundes brechen, Stachelhalsbänder waren gängige Methode, ebenso das Rudelführerkonzept. „Es orientierte sich am Verhalten von Wölfen in der Gefangenschaft.“ Die Folge: Ein Hund liegt auf dem Rücken und wird vom Trainer als „Erziehungsmaßnahme“ gewürgt. Burow schüttelt sich bei der Erinnerung.

"Spaß schafft Bindung"

Sie und Grappa schafften es anders – mit Ausdauer, Emotionen und Freude. Und einer gewissen Leidensfähigkeit des Frauchens: „Ich lag mit Leckerlis übersäht in einem Hundetunnel. Wir haben endlos Sprung-Parcours gemacht.“ Ihre Erkenntnis nach diesen Aktionen: „Spaß schafft Bindung. Das war der Durchbruch, der Knoten platzte.“

Auch bei Burows Interesse für innovative Trainingsmethoden wie „Dogdance“ (es gibt sogar internationale Wettbewerbe!) oder der „Clicker“-Strategie. Dabei wird mit dem Geräusch eines Knackfrosches aus dem Spielzeugladen die Belohnung angekündigt. Die These: Den Hund nicht bestrafen, sondern mit dem „Klick“ den Moment erwischen, in dem er etwas richtig macht. „Das Tier soll am Erfolg lernen.“ Der Mensch aber auch. „Darum geht es in der Hundeschule ja vor allem ...“

"Spazierengehen ohne Hund ist absurd"

Mit einem Kichern erzählt Burow dann vom „Chicken-Camp“, bei dem Tierbesitzer an ihre Grenzen geführt werden. „Hühner haben eine extrem kurze Aufmerksamkeitsspanne. Wer es schafft, einem Huhn beizubringen, sich im Kreis zu drehen, der kommt mit Hunden und Katzen klar.“

Burow lebt bei Coppenbrügge auf einem alten Bauernhof, ihre Begleiter heute sind die Border Collies Gimlet und Fizz – „Grappa ist 2013 mit 15 Jahren gestorben.“ Dazwischen gab es auch noch Pitu, Whisky und Skipper: „Meine Hunde sind also alles Schnapsideen“. Und Fizz ist sogar ein Pflegefall: diverse Knochenbrüche, zertrümmerter Unterkiefer, Linksdrall nach einer Hirnhautentzündung – Burow nahm das elende Bündel Hund aus einem Problemhaushalt trotzdem auf. „Ich bin stolz wie Bolle, dass Fizz geradeaus laufen kann.“ Sonst würde das auch Burows Lebenseinstellung widersprechen: „Spazierengehen ohne Hund ist absurd.“

Von Andrea Tratner